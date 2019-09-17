Захарова отреагировала на сообщения СМИ о «слежке» российских дипломатов за ФБР

Москва, 17 сентября. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала фантастической информацию о «слежке» российских дипломатов за ФБР, которую распространяют зарубежные СМИ.

Захарова считает, что настал период, который называется «до президентских выборов в США остался год».

«Нам предстоит увидеть и услышать еще много фантастических историй и прекрасных версий в этой связи», — заявила Захарова.

Yahoo News сообщило о том, что российские дипломаты якобы препятствовали ФБР в выслеживании российских агентов в США. Бывшие американские чиновники рассказали журналистам, будто бы дипломаты сыграли «ключевую роль» в контрразведывательной операции, которая была направлена на средства связи ФБР. Из-за этого якобы спецслужбы не смогли выследить российских агентов в США.

Ранее телеканал СNN выпустил материал, в котором со ссылкой на чиновников американской администрации утверждается, что Вашингтон имел «информатора» в России, «занимавшего секретный пост в правительстве». Он якобы был вывезен в рамках секретной миссии.

Американские журналисты предположили, что речь идет об Олеге Смоленкове, бывшем сотруднике администрации президента, который на одном из отрезков своей карьеры работал в российском посольстве в Вашингтоне.

Захарова считает, что сообщения CNN являются классической политической пропагандой, которая направлена против президента США Дональда Трампа.

«Хотели выстрелить по нынешнему, а попали по прошлому, раз во времена [Барака] Обамы в России был «агент ЦРУ». CNN превратился в инструмент политической борьбы», — заявил Захарова.

Сенатор Франц Клинцевич назвал материал CNN откровенным фейком, подчеркнув, что журналисты могут отрабатывать определенный заказ на Трампа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал сообщения CNN разговорами в жанре «криминального чтива».