Володин предложил коллегам из парламента Узбекистана стать наблюдателями в ПА ОДКБ

Ташкент, 17 сентября. Председатель Госдумы Вячеслав Володин пригласил коллег из узбекского парламента стать наблюдателям в Парламентской Ассмблее ОДКБ. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Узбекистан 24», подводя итоги встречи с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

«Мы обсуждали этот вопрос, возможно, вместе будем работать в Парламентской Ассмблее ОДКБ, мы сегодня уже пригласили наших коллег из законодательной палаты парламента Узбекистана в роли наблюдателей принять участие в работе Парламентской ассамблеи», — заявил Володин.

По словам председателя Госдумы РФ, во время беседы с президентом Узбекистана был также затронут вопрос двусторонних отношений в самых разных сферах, включая гуманитарную. Как отметил Володин, укрепление связей между двумя странами началось лишь около трех лет назад, когда соответствующее решение было принято на уровне глав государств.

Володин отметил, что для подобной динамики необходимо принятие определенных законодательных решений и обеспечение выполнения достигнутых договоренностей на высшем уровне. По его словам, одной из самых важных задач на данный момент является создание новых форм взаимоотношений, для достижения которых можно использовать и межпарламентские структуры.