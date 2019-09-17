Доктор Мясников оценил шансы на выздоровление Заворотнюк

Москва, 17 сентября. Известный врач Александр Мясников прокомментировал ситуацию с актрисой Анастасией Заворотнюк, у которой диагностирована последняя стадия рака.

По его словам, опухоли «бывают разные». Он подчеркнул, что несмотря на то, что ситуация с Заворотнюк «очень сложная», у нее есть шансы на выживание и выздоровление.

В СМИ появилась информация, что у Заворотнюк диагностирована глиобластома, от которой невозможно вылечиться. От такого же заболевания умерла популярная певица Жанна Фриске (1974-2015). Возможно, болезнь была спровоцирована процедурой ЭКО, которая могла «запустить» развитие рака.

Напомним, Анастасия Заворотнюк с конца 2018 года не появляется на публике. Ее участие в спектаклях отменено, актриса пропустила открытие шоурума своей дочери. Это спровоцировало появление слухов о болезни, однако родные Заворотнюк никак не комментируют ее состояние. Сообщалось, что актриса находится на лечении в одной из больниц Москвы, якобы она находится в медикаментозной коме.

Как сообщает Telegram-канал Mash, Заворотнюк частично парализовало. Нейрохирурги рассматривают возможность операции, однако «любое вмешательство может быть опасно».

Известный телеведущий Дмитрий Шепелев обратился к семье Анастасии Заворотнюк с призывом избежать ошибки, которую он допустил во время болезни певицы Жанны Фриске. Он считает, что родственники актрисы должны выступить с публичным заявлением о состоянии Заворотнюк, что освободит их семью от сплетен, слухов и домыслов.