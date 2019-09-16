Россия готова дать ответ в случае развертывания США средств доставки ракет

Москва, 16 сентября. В случае развертывания США и НАТО новых средств доставки ракет средней и меньшей дальности, Россия готова дать ассимметричный ответ. С таким заявлением выступил замглавы МИД Сергей Рябков.

Он призвал США и остальные страны НАТО ввести односторонний мораторий на развертывание в зоне своей ответственности новых средств средней и меньшей дальности, работы над которыми усиленно ведутся в США после прекращения действия ДРСМД.

Рябков напомнил, что аналогичный мораторий уже был объявлен со своей стороны президентом России Владимиром Путиным.

«Мы ждем ответного шага с той стороны. А если не дождемся, то тогда в случае появления таких средств на земле в том или ином регионе мира, мы будем вынуждены отвечать зеркально, а может быть, и асимметрично», — добавил Рябков.

Замглавы МИД РФ отметил, что Россия будет предпринимать такие действия, чтобы у США не было иллюзии безопасности и защищенности, когда те создают новую угрозу для остальных стран.

Напомним, действие договора договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) было прекращено 2 августа. США объяснили свой отказ выполнять условия ДРСМД, ссылаясь на некие нарушения со стороны России. Москва отвергла обвинения, указав на тот факт, что на счету как раз американской стороны действия, которые идут в разрез с договоренностью от 1987 года. В Минобороны РФ обратили внимание, что Вашингтон решил выйти из ДРСМД за два года до выдвижения публичных бездоказательных обвинений в адрес Москвы.