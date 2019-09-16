Телеведущий Мясников рассказал Корчевникову об алкогольной зависимости своей жены

Москва, 16 сентября. Телеведущий Александр Мясников рассказал, что его вторая жена страдала от алкогольной зависимости и он был вынужден прятать от нее спиртное. Об этом телезрители узнали в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия-1».

По словам Мясникова, его вторая супруга Наталья начала сильно пить в тот момент, когда они жили в США. Сначала он не замечал симптомов, но в какой-то момент пагубная привычка вышла из-под контроля. Ему даже приходилось прятать от нее алкоголь или отбирать выпивку силой.

«Когда человек пьет, то искать и отбирать алкоголь бесполезно. Жена могла зарыть бутылку на нашем участке, чтобы я не узнал. Она прятала алкоголь в каких-то невероятных местах. Я поздно понял, что у нее это далеко зашло», — рассказал он.

Он добавил, что она обманывала его, разбавляя водку соком или выпивая ранним утром, чтобы Мясников не успел ей помешать.

Однако Наталье помогло возвращение на родину. В один из дней она пообещала ему, что больше не будет пить – и сдержала свое слово. По словам Мясникова, сейчас его супруга совсем другой человек.

Напомним, что ранее Федеральное агентство новостей сообщало об открытии специалистов Института Скриппса в США, которые нашли новый способ вылечить алкоголизм. К сожалению, пока метод нельзя применять к человеку — только к грызунам.

Ученые смогли сделать это с помощью лазера. Эксперты подтвердили, что такое воздействие дает моментальный эффект. Однако на данном этапе испытаний вылечить от алкоголизма удалось только мышей.