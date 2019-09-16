Россия, Турция и Иран осудили израильские атаки в Сирии

Анкара, 16 сентября. Руководители России, Турции и Ирана обсудили израильские военные атаки в Сирии, признав их дестабилизирующими и ведущими к напряжению в регионе. Об этом сообщает в совместном заявлении президентов трех стран по итогам саммита в Анкаре.

«[Президенты] считают израильские военные атаки в Сирии дестабилизирующими, нарушающими суверенитет и территориальную целостность страны, а также ведущими к росту напряженности в регионе», — гласит текст документа, опубликованного на сайте Кремля.

Кроме того, президенты России, Турции и Ирана Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган и Хасан Роухани подтвердили необходимость уважать общепризнанные международно-правовые решения, включая положения резолюций ООН, отвергающие оккупацию сирийских Голанских высот. Кроме того, они осудили решение администрации США по оккупированным сирийским Голанам, назвав его грубым нарушением международного права, которые создает серьезную угрозу региональным миру и безопасности.

Напомним, что в этот понедельник в Анкаре прошел трехсторонний саммит с участием президентов России, Турции и Ирана. Как сообщается, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган и Хасан Роухани подробно обсудили обстановку в Идлибской зоне деэскалации. Кроме того, Путин отметил, что ситуация на северо-востоке САР по-прежнему вызывает опасения. Он констатировал, что вопросы безопасности в этом регионе и других частях республики должны решаться «исключительно на принципах сохранения суверенитета и территориальной целостности».