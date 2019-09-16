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Политика

Песков указал на необходимость повышения эффективности шагов по борьбе с террористами

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Песков указал на необходимость повышения эффективности шагов по борьбе с террористами

Анкара, 16 сентября. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков призвал к повышению эффективности борьбы с террористами в Идлибской зоне деэскалации в Сирии. Об этом он заявил во время общения с журналистами по итогам трехстороннего саммита в Анкаре по Сирии.

Журналисты задали ему вопрос о том, какими могут быть дополнительные шаги по борьбе с боевиками незаконных вооруженных группировок, действующих в Идлибе.

«Для повышения эффективности», — заявил Песков.

Напомним, что трехсторонний саммит по Сирии с участием России, Турции и Ирана прошел в этот понедельник в Анкаре. На нем президенты трех стран: Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган и Хасан Роухани обсудили ряд вопросов, касающихся мирного урегулирования в Сирии.

В частности, Путин отметил, что для нормализации ситуации в Сирии необходимо обеспечить работу Конституционного комитета. Российский лидер напомнил, что нет никакой иной альтернативы, кроме политического процесса. По словам российского президента, для формирования Конституционного комитета велась работа со всеми участниками.

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Источник: РИА Новости
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