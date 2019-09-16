Песков оценил возможность совместной военной операции России, Ирана и Турции в Идлибе

Анкара, 16 сентября. Планов проводить совместную трехстороннюю военную операцию в Идлибе у России, Турции и Ирана нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, сейчас необходимо повышать эффективность шагов по борьбе с террористами.

Песков объяснил, что пока Идлибская зона деэскалации удерживается боевиками, отказывающимися соблюдать перемирие, с ними будет продолжаться борьба.

«Дело в том, что значительная часть Идлиба, как уже было сказано, находится под контролем террористических группировок, которые признаны террористическими Советом безопасности ООН. Прекращение огня не распространяется на террористические организации, с ними будет продолжаться борьба», — подчеркнул Песков.

Он также напомнил о дополнительных шагах по борьбе с террористами в Идлибе, о которых упоминал российский президент Владимир Путин по завершению саммита астанинской тройки по Сирии в Астане.

Журналисты попросил Пескова уточнить, не идет ли речь о проведении трехсторонней военной операции России, Турции и Ирана в данном регионе. Пресс-секретарь российского президента ответил: «Нет».

Напомним, что в этот понедельник в Анкаре прошел трехсторонний саммит лидеров стран-гарантов перемирия в Сирии, в котором приняли участие президенты России, Турции и Ирана Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган и Хасан Роухани.