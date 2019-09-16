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Боевики в Сирии обстреляли населенные пункты в провинциях Алеппо, Латакия, Идлиб и Хама

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Боевики в Сирии обстреляли населенные пункты в провинциях Алеппо, Латакия, Идлиб и Хама

Москва, 16 сентября. Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Алексей Бакин сообщил, что за прошедшие сутки со стороны боевиков были произведены обстрелы территорий 26 населенных пунктов в провинциях Хама, Идлиб, Латакия и Алеппо.

По словам генерал-майора, всего за минувшие сутки наблюдатели зафиксировали 32 обстрела. Под обстрелы попали населенные пункты Эль-Арейми, Калаат-эль-Мудик, Эль-Джейед, Кара-Джурн провинции Хама, Хан-Шейхун, Шаарра, Сукайят, Кафер- Айн, Зайтуна провинции Идлиб, Сандран, Ардаш-Даг, Дахр-абу-Асан, Джубб-эль-Мгара, Айн-эль-Кантара, Чекурджак, Калаат-Марза, Нахшебба, Эль-Арейм, Мамухия, Сараф провинции Латакия, Сабикия, Биньямин, Хай-эш-Шейх-Максуд, Новое Алеппо, Кафр-Хамра, Халаса провинции Алеппо.
 

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