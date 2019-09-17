Сирия, 17 сентября. «Спящая ячейка» ИГ1* обезврежена в Ракке. «Тахрир аш-Шам» набирает новобранцев. Лагерь «Эр-Рукбан» покинули 29 тысяч беженцев. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: наносят удары по опорным пунктам радикалов в южной части провинции Идлиб и на севере Хамы.

«Исламское государство1» (ИГ, ИГИЛ1): в Ракке потеряло спящую ячейку из 6 членов, подозревается в нападении на патруль курдской милиции в Хасаке.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: уничтожила ракетную установку САА, набирает новобранцев в Идлибе, обменивается на юге провинции ударами с правительственными силами.

«Сирийская свободная армия» (ССА): обстреливают курдских радикалов на севере Алеппо, в Джандарисе похитили мужчину и его сына - оба отправлены в тюрьму в Турции, арестовали подозреваемого в организации терактов мужчину.

Курды: потеряли одного бойца в Ракке и задержали шесть боевиков ИГИЛ1, потеряли одного бойца в Хасаке.

Международная коалиция: провели воздушную разведку в Хасаке над городом Рас-аль-Айн.

ВС Ирака: на севере Ирака проводят рейд по ликвидации остатков ИГИЛ1.

Провинция Алеппо

На севере боевики из состава «Лива аль-Хамза» (одна из фракций «Свободной сирийской армии») заявили, что «Освободительных сил Африна» предприняли попытку проникнуть на их территории у деревни Мареа и в ходе перестрелки ими были ликвидированы несколько курдских радикалов. Позднее стороны обменивались ударами близ города Аль-Баб, как передает источник в сети Twitter XXVII27. Курды также безуспешно попытались прорвать линии обороны протурецких боевиков у городов Тель-Рифат и Шейх-Исса. Днем линия соприкосновения сторон сместилась к поселкам Дагилбаш и Тавис.

Утром поступила новая информация о количестве жертв теракта в городе Аль-Раи, где заминированный автомобиль взорвался рядом с городской больницей. По данным медиаресурса Azvision, было убито по меньшей мере одиннадцать человек и еще 23 получили травмы. Вечером боевики арестовали в поселка Мареа человека, у которого было найдено в ходе обыска устройство с дистанционным управлением. В ходе расследования от него добились признания в том, что он член «Демократических сил Сирии» (SDF). Теперь мужчину обвиняют в причастности к организации подрывов в Алеппо.

По информации портала Anha, боевики ССА похитили отца и сына из города Джандарис и доставили их на территорию Турции. Абдо Ибиш и его сына Маннан Абдо Ибиш, согласно местным источникам, были задержаны после обысков в их городе. Причины ареста не назывались. Оба заключенных были переведены в тюрьму на территории Турции. Неделю назад боевики ССА объявили о начале второй части широкомасштабной компании в районе кантона Африн по прочесыванию местности в поисках курдских радикалов, их пособников, дезертиров и людей из списка разыскиваемых турецкой армией и ССА. Счет задержанных в ходе рейдов жителей идет на десятки.

Провинция Хомс

Сирийский и Российский координационные комитеты по возвращению сирийских беженцев объявили, что благодаря совместным усилиям более 29 000 человек были эвакуированы из лагеря «Эр-Рукбан». Беженцы размещены в полностью оборудованных центрах временного проживания, где им предоставляется питание и медицинское обслуживание, как передало агентство SANA. Заместитель министра иностранных дел Фейсал Микдад, заявил, что лагеря, в частности «Эр-Рукбан» являются по сути американскими колониями на сирийской территории, и что США не выполняют свои обязанности, связанные с оккупацией «Эр-Рукбана», вместо этого возлагая это бремя на международные организации и сирийское государство. Лагерь беженцев, в котором находилось на начало этого года 75 тысяч человек, расположен в пятидесяти пяти километровой зоне демилитаризации вокруг американской военной базы «Ат-Танф». В зоне вокруг базы действуют боевики группировки «Джейш Магавир Ат-Таура», которые грабили конвои с гуманитарной помощью для жителей лагеря или препятствовали въезду.

Заместитель командующего российскими силами, действующими в Сирии, генерал Алексей Бакин заявил, что оценочный комитет ООН и Сирийский Арабский Красный Полумесяц работают над составлением списков людей, желающих покинуть лагерь, отметив, что сирийское государство создало 50 центров временного размещения.

Провинция Дейр-эз-Зор

Утром вертолёты ВВС международной коалиции провели разведку над рекой Евфрат и городом Дейр-эз-Зор, о чем сообщает новостной Twitter-канал Rojava Network.

«Демократические силы Сирии» (SDF) выступили с заявлением, что нападения на их блокпосты якобы совершают правительственные силы, которые были направлены в зоны курдского контроля для дестабилизации ситуации, как передал Twitter-канал Deir Ezzor. По версии курдов, военнослужащие под видом боевиков ИГИЛ, угрожали владельцам магазинов и торговцам в городах Дибан и Ат-Таяна, вымогая у них деньги, и совершали нападения. Обвинения курдов являются сфабрикованными и недостоверными, поскольку SDF не пропускают никого с территорий, подконтрольных правительственным силам, а также сами боевики «Исламского государства» стабильно публиковали на своих медиаресурсах заявления об успешных нападениях на членов SDF к востоку от реки Евфрат.

В поселке Багуз-Фаукани был убит один местный житель в результате взрыва мины возле своего дома, как пишет информагентство Masar Press Net.

Племя Аль-Баккара под предводительством шейха Аль-Бокареха Навафа аль-Башира заявило о своей готовности своими силами полностью освободить районы, находящиеся под контролем SDF и международной коалиции. В своем заявлении шейх заявио, его люди ждут приказа командования сирийской армии начать военные операции по возвращению районов. Недовольство арабского населения в зонах контроля SDF и международной коалиции продолжает возрастать. В мае в провинции началась серия митингов мирных жителей, не довольных контрабандой топлива, закрытием дорог и произволом курдских боевиков.

Провинция Идлиб

Сирийская арабская армия продолжила наносить удары по укрытиям джахидистов. Военнослужащие атаковали позиции радикалов в предместьях города Маар-Зета, как передает агентство Halab Today TV. Днем стороны обменялись ударами у поселка Махрам и Карса. Один из их артиллерийских снарядов приземлился возле наблюдательного пункта турецкой армии, который радикалы в очередной раз используют в качестве укрытия.

Турецкий конвой, состоящий из четырех бронированных автомобилей прибыл утром к наблюдательному пункту турецкой армии в Маар-Хатат, как передает агентство Step News.

После серии поражений в «Большом Идлибе» альянс «Тахрир аш-Шам» начал искать виновных в своей неудаче внутри самого альянса и среди своих союзников. Агентство Al Watan сообщает, что разногласия начались в совете внутри «Тахрир аш-Шам» и группировкой «Джейш аль-Изза». Конфликт вызван нежеланием альянса делить свое влияние в Идлибе. Параллельно, административная и финансовая коррупция и основные ошибки, допущенные лидерами «Тахрир аш-Шам», заставили некоторых ее боевиков дезертировать. С субботы «Тахрир аш-Шам» провела серию арестов, были задержаны несколько членов «Джейш аль-Изза», включая полевого командира Абу Халала Аль-Хабаши.

Источник в сети Twitter Schoenborn Trent также сообщает, что боевики альянса «Тахрир аш-Шам» продолжают вербовать новобранцев для проведения операции против правительственной армии. В сеть попала фотография с дня запуска кампании на котором выступил полевой командир «Тахрир аш-Шам» Хазер Абу-Аммар с агитационной речью.

Вечером в районе поселка Джанабра боевики уничтожили противотанковым снарядом ракетную установку САА и обстреляли укрытия военнослужащих у деревень Барбу и Аль-Джануб. Оппозиционные источники сообщают, что есть раненые и убитые в рядах сирийской армии, однако подтверждать эту информацию официальные СМИ пока не торопятся.

Провинция Ракка

По данным курдского новостного агентства Anha, SDF арестовали шесть боевиков «спящей ячейки» ИГИЛ, которые совершили 14 подрывов и нападений на бойцов SDF и сотрудников «Асайиш» в городах Ракка и Ат-Табка. Члены данной «ячейки», возглавляемой Абдулом Рахманом Али аль-Салехом по прозвищу Абу Мухаммед аль-Хомси, рассказали, как они принесли взрывные устройства, и как они планировали свои нападения.

В районе Аль-Дашиша на востоке Ракки убит член «Демократических сил Сирии». Несколько ручных гранат неизвестные бросили в его автомобиль, о чем сообщает Twitter-канал Euphrates News Network. Ответственность за покушение возлагают на боевиков ИГИЛ.

Провинция Хама

В деревне Ар-Расыф скончался ребенок. Мальчик был тяжело ранен при детонации неразорвавшегося снаряда, который остался в сельскохозяйственных угодьях после боевых действий, о чем сообщает источник в сети Twitter Rana Alasad.

По информации новостного портала Deir Ezzor на противопехотной мине, оставленной боевиками в долине Аль-Габ подорвалось два военнослужащих САА. Официальные СМИ пока не подтвердили данное сообщение.

Провинция Хасака

Местные жители сообщают о вылете ВВС сил международной коалиции во главе с США. Днем шесть разведывательных вертолетов пролетели над городом Рас-аль-Айн на севере провинции в рамках соглашения о «безопасной зоне», заключенном между турецкими и американскими военными.

Анонимные листовки были расклеены на домах в поселке Азмуда с требованием к «Демократическим силам Сирии» покинуть провинцию и открыть погранпереходы и блокпосты, о чем сообщает новостной портал Alk Habour 21. С тех пор, как контроль над территориями перешел к курдским боевикам, они закрыли переходы для жителей провинции.

Ирак

По информации портала SANA, Министерство обороны Ирака объявило начале кампании по зачистке районов к северу от провинции Кербела и южной провинции Анбар от остатков террористической организации «Исламского государство». В компании примут участие армия, федеральная военная полиция, ВВС Ирака, а также отряды народного ополчения. В заявлении добавлено, что операция направлена на поиск и охрану долин, деревень и дорог в регионе и защиту от боевиков «спящих ячеек» ИГИЛ. Вчера иракская армия объявила о начале операции по обеспечению безопасности к югу от города Мосул в провинции Ниневия. В ряде деревень были проведены обыски.

1 Организация запрещена на территории РФ.