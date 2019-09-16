Путин процитировал Коран, комментируя атаку на саудовские НПЗ

Анкара, 16 сентября. Российский президент Владимир Путин использовал цитату из Корана, отвечая на вопрос об атаке на нефтяные объекты Саудовской Аравии. Свое заявление он сделал в ходе саммита по Сирии, который проходит в этот понедельник в турецкой Анкаре.

«Находясь здесь, в Турции, стране преимущественно с мусульманским населением, не могу не вспомнить строки из священного Корана, где сказано: «Вспомните милость Аллаха​​​. Вы когда-то были врагами, Аллах примирил ваши сердца и сделал вас братьями». Вот я думаю, что исходить нужно из этого», — заявил Путин.

Сообщения о сильном пожаре на одном из крупнейших нефтяных предприятий Саудовской Аравии появились 14 сентября. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские хуситы, которые, по собственным словам, запустили 10 дронов, нанесших удар по нефтяным объектам Саудовской Аравии.

Инцидент привел к тому, что добыча нефти в стране сократилась практически вдвое: с 9,8 миллионов баррелей в сутки до 5,7 миллионов баррелей. В свою очередь, цены на нефть выросли примерно на 13%.

Госдепартамент США уже отреагировал на этот инцидент, заявив, что в нем якобы виновен Иран, а не повстанцы-хуситы. Тегеран все бездоказательные обвинения в свой адрес отверг.