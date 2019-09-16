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Путин рассказал о возможных угрозах работе Конституционного комитета Сирии

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Путин рассказал о возможных угрозах работе Конституционного комитета Сирии

Анкара, 16 сентября. Есть вероятность того, что экстремисты могут предпринять попытку сорвать работу Конституционного комитета Сирии. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин по итогам саммита по Сирии в Анкаре с участием России, Турции и Ирана.

Президент России добавил, что РФ, Турция и Иран готовы купировать эти угрозы в случае их возникновения.

«Есть ли здесь угрозы? Я их уже назвал, во-первых, это возможные провокации со стороны экстремистов, которые, на мой взгляд, попытаются сорвать работу этого процесса​​​. Они не заинтересованы в окончательном урегулировании, они зарабатывают на другом, они на войне зарабатывают. Но для этого и существует, в том числе, и наша тройка — для того, чтобы купировать эти угрозы», — заявил Путин.

Российский лидер добавил, что сирийцы должны иметь возможность самостоятельно решать острые проблемы, с которым столкнулась их страна в ходе нескольких последних лет.

Напомним, что в этот понедельник в Анкаре прошел трехсторонний саммит с участием президентов России, Турции и Ирана. Как сообщается, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган и Хасан Роухани подробно обсудили обстановку в Идлибской зоне деэскалации, где 2 августа вступил в силу режим прекращения огня, который был сорван боевиками уже через три дня. 

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Источник: РИА Новости
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