Путин призвал страны совместными усилиями решить оставшиеся проблемы Сирии

Анкара, 16 сентября. Оставшиеся масштабные проблемы Сирии необходимо решить совместными усилиями стран, несмотря на снижение уровня насилия в государстве. С таким призывом выступил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита в Анкаре.

Российский лидер обратил внимание на предпосылки для перехода Сирийской Арабской Республики (САР) к мирному строительству. Началось восстановление объектов социальной и экономической инфраструктуры.

«Однако масштабы проблем, с которыми сталкивается сирийское государство, настолько велики, что для их решения требуется поддержка экономически развитых стран, международных организаций», — подчеркнул он.

Напомним, вооруженный конфликт в Сирии длится с 2011 года. Правительственные войска к настоящему времени освободили практически всю территорию государства от террористических группировок. Основные силы запрещенной в РФ организации «Исламское государство»1 в САР были разбиты при содействии российских военных.

Москва помогает Дамаску также в восстановлении инфраструктуры и создании условий для возвращения в Сирию беженцев.

Трехсторонний саммит с участием президентов России, Турции и Ирана прошел в понедельник в Анкаре. Путин, а также его коллеги Реджеп Тайип Эрдоган и Хасан Роухани подробно обсудили обстановку в Идлибской зоне деэскалации, где 2 августа вступил в силу режим прекращения огня, который был сорван боевиками уже через три дня.

1 Организация запрещена на территории РФ.