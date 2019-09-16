Путин отметил роль Конституционного комитета в урегулировании в Сирии

Анкара, 16 сентября. Решающую роль в нормализации ситуации в Сирии должен сыграть Конституционный комитет. С таким заявлением выступил президент РФ Владимир Путин.

«Мы исходим из того, что работа Конституционного комитета окажет решающее воздействие на окончательную нормализацию ситуации в Сирийской Арабской Республике. Мы много раз говорили об этом и постоянно повторяли, что нет никакой другой альтернативы, кроме политического процесса», — подчеркнул российский лидер, подводя итоги саммита РФ—Иран—Турция.

Путин добавил, что переговоры для формирования Конституционного комитета велись со всеми участниками. Российский лидер отметил, что нельзя допускать ситуации, когда власти Сирии связаны внешними сторонами.

Кроме того, Путин напомнил, что американские военные присутствуют на территории Сирии незаконно, выразив надежду на скорый вывод этих войск.

В этот понедельник в турецкой столице прошел саммит по Сирии с участием России, Турции и Ирана. Там же российский лидер провел двусторонние переговоры с руководителями этих стран: Реджепом Тайипом Эрдоганом и Хасаном Роухани.

Напомним, что войска США находятся на территории Сирии незаконно, так как разрешение на проведение военной операции в САР не было получено ни от сирийских властей, ни от ООН.