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Путин предложил Саудовской Аравии российское оружие для защиты страны

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Путин предложил Саудовской Аравии российское оружие для защиты страны

Анкара, 16 сентября. Москва готова помочь Эр-Рияду с защитой Саудовской Аравии, если ее власти примут решение закупить российское оружие. С таким предложением выступил президент РФ Владимир Путин.

Российский лидер отметил, что политическому руководству страны достаточно последовать примеру властей Ирана и Турции, которые в своих интересах закупили у Москвы С-300 и С-400.

«Они надежно защитят любые объекты инфраструктуры Саудовской Аравии», — подчеркнул Путин.

Напомним, в ночь на 14 сентября на объектах национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco вспыхнули пожары. Сообщалось, что ЧП произошло из-за атаки неизвестных беспилотников, ответственность за которую взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы. БПЛА сбросили бомбы на объекты в Абкайне и Хурайсе, что привело к возгоранию и прекращению их работы.

Путин предложил Саудовской Аравии российское оружие для защиты страны

На устранение последствий проведенной атаки может уйти несколько недель, сообщали эксперты. А тем временем мировые цены на нефть на открытии бирж подскочили в среднем на 13% после сокращения добычи в Саудовской Аравии. Президент США Дональд Трамп заявил, что разрешит выделить нефть из стратегических резервов Америки, чтобы стабилизировать мировой рынок после инцидента с саудовской нефтедобычей.

Тем временем в минувшее воскресенье завершился второй этап доставки в Турцию компонентов зенитной ракетной системы С-400, что подтвердило Минобороны РФ. В турецком оборонном ведомстве уточнили, что введение комплексов в действие ожидается в апреле 2020 года. Пока продолжается обучение персонала, а также установка систем ПВО. 

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Источник: ТАСС
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