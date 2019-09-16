Грузия побоялась вводить новые санкции против России

Тбилиси, 16 сентября. Грузинские власти отвергли идею введения дополнительных санкций против России. Об этом заявил лидер правящей партии «Грузинская мечта» Гия Вольский.

С инициативой ввести ограничительные меры против компаний в Абхазии и Южной Осетии выступила оппозиционная партия «Европейская грузия». Политики также предложили обратиться к США, чтобы усилить давление на Россию. По словам Вольского, «любая страна, которая признает независимость Абхазии и Цхинвальского региона, подпадает под санкции со стороны США», но новые шаги в этом направлении обернуться зеркальным ответом со стороны Москвы. Иными словам, грузинские политики просто побоялись вводить санкции против России.

Вольский подчеркнул, что оппозиция выдвигая такие предложения действует совсем не из благородных соображений. Он не стал отрицать, что Грузия имеет торговые связи со многими странами, однако «российский рынок, который также значительно обуславливает экономическое положение не только Грузии, но и тех стран, с которыми она торгует», пишет РИА Новости.

Напомним, отношения России и Грузии обострились в июне этого года, когда в Тбилиси прошли беспорядки, и на их фоне лидер этой страны Саломе Зурабишвили назвала Россию «врагом» и заявила, что Москве якобы выгоден общественный раскол в Грузии. После этого для обеспечения безопасности граждан РФ президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий прямое авиасообщение с Грузией с 8 июля. В итоге экономика Грузии получила большой удар, а лари обновил исторический минимум.