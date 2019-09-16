Сирия новости 16 сентября 22.30: лагерь «Эр-Рукбан» покинули 29 тысяч беженцев, «спящая ячейка» ИГ* обезврежена в Ракке,

Сирия, 16 сентября. Лагерь «Эр-Рукбан» покинули 29 тысяч беженцев. «Спящая ячейка» ИГ1 обезврежена в Ракке. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: наносят удары по опорным пунктам радикалов в южной части провинции Идлиб.

«Исламское государство1»: в Ракке потеряло спящую ячейку из 6 членов и обвиняется в нападении на курдского бойца.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: уничтожила ракетную установку САА в Идлибе.

«Сирийская свободная армия» (ССА): обстреливают курдских радикалов на севере Алеппо, в Джандарисе похитили мужчину и его сына - оба отправлены в тюрьму в Турции.

Курды: потеряли одного бойца в Ракке и задержали шесть членов спящей ячейки ИГИЛ1.

Провинция Алеппо

В северной части провинции продолжаются столкновения между боевиками поддерживаемой Турцией «Сирийской свободной армии» (ССА) и курдскими радикалами из числа «Демократических сил Сирии» (SDF). Линия соприкосновения фронтов сместилась к городу Тавис после попытки курдов прорвать линии обороны протурецких боевиков в районе города Тель-Рифат, как передает агентство Step News Agency.

По информации портала Anha, боевики ССА похитили отца и сына из города Джандарис и доставили их на территорию Турции. Абдо Ибиш и его сына Маннан Абдо Ибиш, согласно местным источникам, были задержаны после обысков в их городе. Причины ареста не назывались. Оба заключенных были переведены в тюрьму на территории Турции. Неделю назад боевики ССА объявили о начале второй части широкомасштабной кампании в районе кантона Африн по прочесыванию местности в поисках курдских радикалов, их пособников, дезертиров и людей из списка преступников, разыскиваемых турецкой армией и ССА. Счет задержанных в ходе рейдов жителей идет на десятки.

Провинция Хомс

Сирийский и Российский координационные комитеты по возвращению сирийских беженцев объявили, что благодаря совместным усилиям более 29 000 человек были эвакуированы из лагеря «Эр-Рукбан». Беженцы размещены в полностью оборудованных центрах временного проживания, где им предоставляется питание и медицинское обслуживание, как передало агентство SANA. Заместитель министра иностранных дел Фейсал Микдад, заявил, что лагеря, в частности «Эр-Рукбан» являются по сути американскими колониями на сирийской территории, и что США не выполняют свои обязанности, связанные с оккупацией «Эр-Рукбана», вместо этого возлагая это бремя на международные организации и сирийское государство. Лагерь беженцев, в котором находилось на начало этого года 75 тысяч человек, расположен в пятидесяти пяти километровой зоне демилитаризации вокруг американской военной базы «Ат-Танф». В зоне вокруг базы действуют боевики группировки «Джейш Магавир Ат-Таура», которые грабили конвои с гуманитарной помощью для жителей лагеря или препятствовали въезду.

Заместитель командующего российскими силами, действующими в Сирии, генерал Алексей Бакин заявил, что оценочный комитет ООН и Сирийский Арабский Красный Полумесяц работают над составлением списков людей, желающих покинуть лагерь, отметив, что сирийское государство создало 50 центров временного размещения.

Провинция Идлиб

Сирийские военнослужащие после столкновения с альянсом «Тахрир аш-Шам» близ города Маар-Зета и у поселка Хасан. САА ударили по опорным пунктам джихадистов в районе поселка Аль-Кафр, расположенному к югу от города Джиср-аш-Шугур, как сообщает агентство Halab Today TV.

Портал Step News Agency передает, что в районе поселка Джанабра боевики уничтожили противотанковым снарядом ракетную установку САА и обстреляли укрытия военнослужащих у деревень Барбу и Аль-Джануб. Оппозиционные источники сообщают, что есть раненые и убитые в рядах сирийской армии, однако подтверждать эту информацию официальные СМИ пока не торопятся.

Провинция Ракка

По данным курдского новостного агентства Anha, в рамках второго этапа рейдов «Демократических сил Сирии» была арестована «спящая ячейка» ИГИЛ, состоящей из 6 наемников. Данная «ячейка» совершила 14 подрывов и нападений на бойцов SDF и сотрудников «Асайиш» в городах Ракка и Ат-Табка, а также совершила попытку покушения на главу Совета по примирению племен в Ат-Табке. 24 апреля его попытались убить неизвестные из пистолета-глушителя, но глава получил только не смертельные ранения в плечо и живот. Члены данной «ячейки», возглавляемой Абдулом Рахманом Али аль-Салехом по прозвищу Абу Мухаммед аль-Хомси, рассказали, как они принесли взрывные устройства, и как они планировали свои нападения..

В районе Аль-Дашиша на востоке Ракки убит член «Демократических сил Сирии». Несколько ручных гранат неизвестные бросили в его автомобиль, о чем сообщает Twitter-канал Euphrates News Network. Ответственность за покушение возлагают на боевиков ИГИЛ.

1 Организация запрещена на территории РФ.