Нейрохирург признал, что вылечить болезнь Заворотнюк невозможно

Москва, 16 сентября. Нейрохирург Александр Егоров заявил, что знает, где лежит актриса Анастасия Заворотнюк и в каком она состоянии.

Эфир передачи «Пусть говорят» в понедельник был посвящен слухам о проблемах Заворотнюк со здоровьем. По некоторым данным, у звезды диагностирована глиобластома.

Егоров, приглашенный в студию в качестве специалиста, констатировал, что эта болезнь неизлечима. Он отметил, что ни химиотерапия, ни какие-либо другие процедуры, к сожалению, не спасут больного пациента.

«Средняя продолжительность жизни [больного глиобластомой] 11 месяцев», — объявил он

Он добавил, что ни один пациент еще не выжил после определения этого диагноза.

«Это такая проблема нейрохирургов, — признался специалист, — потому что не можем мы, не можем помочь».

Егоров также признался, что готовился к выпуску передачи и навел справки об актрисе.

«Дай бой ей здоровья! Я как нейрохирург знаю, где она лежит и в каком состоянии, — сообщил он. — Но я не буду говорить».

Ведущий передачи поддержал его, напомнив, что превыше всего врачебная тайна и воля родственников.

Напомним, Заворотнюк перестала появляться на публике этим летом. На фоне ее исчезновения появились слухи о том, что у актрисы диагностирована четвертая стадия рака мозга. Звезда якобы лечилась в Польше, но попытка оказалась неудачной.

По данным СМИ, актриса на данный момент находится в реанимации в одной из московских больниц. Заворотнюк, как утверждают источники, ввели в состояние медикаментозной комы и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Слухи страшной болезни звезды сериала «Моя прекрасная няня» ранее подтвердил продюсер музыкального коллектива «Ласковый май» Андрей Разин. Родственники в свою очередь отказываются от комментариев прессе, а коллеги актрисы просят оставить семью Заворотнюк в покое.