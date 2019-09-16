Путин заявил, что Россия и Турция успешно взаимодействуют в сфере ВТС

Анкара, 16 сентября. Россия и Турция успешно взаимодействуют в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС) и после успешных поставок С-400 в Турцию проводят переговоры по новым перспективным вооружениям. Об этом рассказал президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам трехстороннего саммита в Анкаре.

«Углубляются военно-технические связи (России и Турции — прим. ред.), выполняется контракт на оснащение вооруженных сил Турции комплексами С-400 «Триумф», идут переговоры по новым перспективным вооружениям», — сказал российский лидер.

Он также отметил, что российско-турецкое взаимодействие динамично развивается в целом, по самым разным направлениям.

Так, товарооборот двух стран в прошлом году превысил 25 млрд долларов, успешно реализуются стратегически важные проекты в сфере энергетики — строительство АЭС «Аккую» и газопровода «Турецкий поток».

Напомним, Турция стала второй страной Североатлантического альянса, закупившей системы ПВО дальнего действия российского производства. Договор с Анкарой на поставку зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 был подписан в январе 2018 года.

16 сентября российский лидер прилетел в Анкару на трехсторонний саммит Россия — Иран — Турция по урегулированию ситуации в Сирии. Лидеры трех государств обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, в частности, ситуацию в Идлибе и на северо-востоке Сирии, где сохраняется напряженность, а также поговорили о продвижении политического процесса, который проводят сирийцы при содействии ООН и о вопросах помощи беженцам и восстановления инфраструктуры республики.

Частично главы государств обсудили вопросы общего сотрудничества, не относящегося к Сирии.