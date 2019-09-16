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Путин напомнил, что войска США находятся в Сирии незаконно

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Путин напомнил, что войска США находятся в Сирии незаконно

Анкара, 16 сентября. Вооруженные силы США присутствуют в Сирии незаконно, и всем это хорошо известно, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Надеемся, что решение Дональда Трампа о выводе войск будет реализовано до конца», — подчеркнул он после трехстороннего саммита в Анкаре. 

Напомним, приказ о полном выведении войск США из Сирии Трамп отдал в декабре 2018 года. Тогда же он заявил о разгроме сил террористической группировки, пишет РИА Новости. Правда, уже 1 января 2019 года Трамп сообщил, что никогда не был сторонником поспешного вывода американских военных из САР, и продлил срок выведения войск до четырех месяцев.

А спустя еще две недели Трамп пригрозил Анкаре разорением, если после ухода военного контингента США из Сирии турецкие военные будут атаковать сирийских курдов. 

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