РФ, Турция и Иран готовы содействовать началу работы конституционного комитета Сирии

Анкара, 16 сентября. Страны-гаранты урегулирования ситуации в Сирии (Россия, Турция и Иран) готовы всячески содействовать скорейшему началу работы в Женеве сирийского конституционного комитета. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин по итогам трехстороннего саммита в Анкаре.

По словам российского лидера, уже полностью согласован список участников комитета, в этом оказали активную поддержку страны-гаранты перемирия. Теперь необходимо, чтобы орган скорее начал свою работу в Женеве.

«Россия, Турция, Иран готовы этому всячески содействовать, сохраняя за астанинским форматом ведущую роль в сирийском урегулировании», — добавил Путин.

Напомним, в Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Основные силы запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство»1 на территории страны были разбиты при содействии российских военных.

Россия, Турция и Иран являются странами-гарантами перемирия в этом государстве. Они на регулярной основе принимают участие в астанинском процессе, который поддерживает переговоры в Женеве по урегулированию ситуации в Сирии, проходящие под эгидой ООН.

О важности создания органа, который займется выработкой конституционной реформы в Сирии, заявлял бывший спецпосланник ООН Стаффан де Мистура, его пост занял впоследствии Гейр Педерсен. В ООН отмечали необходимость включить в состав комитета представителей правительственных сил гражданского общества, оппозиции, сирийских экспертов.

1 Организация запрещена на территории РФ.