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Путин, Эрдоган и Роухани договорились о шестом трехстороннем саммите по Сирии

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Путин, Эрдоган и Роухани договорились о шестом трехстороннем саммите по Сирии

Анкара, 16 сентября. Шестой саммит трехсторонний саммит по сирийскому урегулированию пройдет в Иране. Об этом говорится в итоговом заявлении президентов трех стран-гарантов астанинского процесса Владимира Путина, Хасана Роухани и Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Президенты приняли решение провести следующий трехсторонний саммит в Иране по приглашению президента Хасана Роухани», — уточняется в тексте коммюнике.

К такой договоренности Путин, Роухани и Эрдоган пришли сегодня в Анкаре. Главной темой сегодняшних переговоров стала обстановка в провинции Идлиб и Заевфратье, сообщает РИА Новости.

Помимо этого, они обсудили создание Конституционного комитета САР, ход политического процесса в арабской республике, гуманитарную обстановку, помощь беженцам, восстановление разрушенной страны.

Путин отметил, что благодаря усилиям России, Турции и Ирана обстановку в САР удалось стабилизировать и запустить процесс возвращения ее к мирной жизни. 

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