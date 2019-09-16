Иванов назвал заявления о советской «оккупации» Польши антиисторичными



Москва, 16 сентября. Заявления о советской «оккупации» Польши осенью 1939 года противоречат фактам истории, заявил глава попечительского совета Российского военно-исторического общества Сергей Иванов.

«Это не оккупация, потому что население и Прибалтики, и вошедшей в состав СССР Польши становилось гражданами Советского Союза со всеми вытекающими правами и обязанностями», — подчеркнул он.

При этом, как отметил Иванов, многие граждане этих стран вошли и в политическую, и в творческую советскую элиту.

«Разве бывает такая оккупация?» — удивился он.

Кроме того, Иванов напомнил о том, что беднейшие слои и средний класс присоединенных к Советскому Союзу территориях Польши получали от власти землю и многое другое, поэтому, по его словам обвинять СССР в оккупации и эксплуатации просто антиисторично.

Для сравнения Иванов напомнил о режиме, который устанавливали Англия и Франция в своих колониях. И разница, как подчеркнул он, будет огромная. Напомнил Иванов и о «польском походе» Красной армии. Он состоялся в сентябре 1939 года, когда Польша как государство уже почти прекратила существовать, а ее власти и военное руководство разбежалось под ударами армии Германии, пишет РИА Новости.

Напомним, в начале сентября МИД Польши заявил, что Россию не стали приглашать на памятные мероприятия в Гданьске, проведенные в связи с 80-летием начала Второй мировой войны. Польские дипломаты заявили, что Москва якобы не заинтересована в сохранении «духа исторической правды».

Более того, в этот же день премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий также напомнил о послевоенных репарациях, которые Варшава не получила от Германии, а виновата в этом тоже якобы Россия. Об этом же заявил и министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак. Президент Польши Анджей Дуда также считает, что этот «вопрос истины и ответственности» все еще открыт. Однако это не помешало ему пригласить в Гданьск канцлера ФРГ Ангелу Меркель.