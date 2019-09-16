Писатели передали Луганскому кадетскому корпусу свыше тысячи патриотических книг

Луганск, 16 сентября. Свыше одной тысячи книг военно-исторической и патриотической тематики в рамках международного гуманитарного проекта Союза писателей ЛНР и московских авторов «Книги Донбассу» были переданы Луганскому казачьему кадетскому корпусу имени маршала авиации Александра Ефимова. Об этом сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

Советник главы ЛНР по вопросам казачества, кадетского образования и военно-патриотического воспитания молодежи Сергей Юрченко отметил, что Луганский казачий кадетский корпус – это элитное учебное заведение в республике.

«Те молодые ребята, которые выходят из данного заведения, должны быть многоразвитыми, образованными людьми. Поэтому, конечно, пусть и по старинке, открываешь книгу и с удовольствием ее читаешь», — рассказал Юрченко.

Руководитель проекта «Книги Донбасса», член Союза писателей России и ЛНР Вадим Комкин рассказал, что, подбирая литературу для кадетского корпуса, организаторы акции сделали акцент именно на патриотических книгах, которые рассказывают об истории государства российского, о Второй мировой войне. Ребятам переданы были сборники сочинений Максима Горького, Федора Достоевского и многое другое.

«Кроме того, что издательства и частные лица приносят нам книги, вот сейчас откликнулась партия Владимира Жириновского. Он передал свои книги, брошюры, лично подписал их и просил меня все это передать. Также он передал наручные часы, которые мы вручили лучшим кадетам», — добавил Комкин.

Руководитель аппарата Общественной палаты ЛНР Сергей Безуглов отметил, что «книги помогут ребятам лучше изучить историю, российскую в том числе».

«Эти книги пропитаны любовью из самой столицы нашей родины – Москвы», — сказал Комкин.

Председатель комиссии по культуре, образованию и науки Общественной палаты ЛНР, глава Союза писателей республики Глеб Бобров отметил, что проект «Книги Донбасса» действует уже несколько лет.

«Самым главным аспектом сегодняшней акции является то, что нам с этим проектом удалось выйти на, так сказать, проектную мощность. Это все случилось благодаря тому, что в этом году мы начали плотно и тесно сотрудничать с Общественной палатой нашей республики. Грубо говоря, мы получили не просто какой-то допинг или крылья, мы получили форсированный двигатель», — рассказал Бобров.

Он рассказал, что только за это лето и начало осени были привезены четыре комплекта книг в прифронтовые поселки Славяносербска, еще одна партия — в прифронтовой Первомайск.

Директор Кадетского корпуса, полковник Владимир Базака рассказал, что ребята поступают в учебное заведение в пятый класс и учатся на протяжении семи лет.