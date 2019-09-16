Шепелев призвал семью Заворотнюк избежать его ошибки во время болезни Фриске

Москва, 16 сентября. Ведущий Дмитрий Шепелев обратился к семье актрисы Анастасии Заворотнюк с призывом избежать его ошибки во время болезни певицы Жанны Фриске.

По информации СМИ, у Заворотнюк диагностировали глиобластому. Актриса пыталась лечиться в Польше, однако работа врачей не дала результата. Рак мозга несколько лет назад унес жизнь и певицы Жанны Фриске. Супруг певицы Шепелев обратился к семье Заворотнюк с просьбой избежать его ошибки.

Телеведущий призвал родственников звезды сериала «Моя прекрасная няня» выступить с официальным заявлением. В эфире передачи «Пусть говорят» он подчеркнул, что гласность освободит их семью от домыслов, сплетен и слухов, а также позволит сконцентрироваться на помощи Заворотнюк.

«Человек публичный обязан сказать, что с ним происходит», — объявил Шепелев.

Сестра Жанны Фриске подтвердила, что семья певицы скрывала информацию о болезни певицы. Звезду помещали в клиники под чужими фамилиями.

В студии Первого канала также обратили внимание, что обе звезды — Заворотнюк и Фриске — перед заболеванием делали процедуру ЭКО.

Заслуженный врач России, онколог, кандидат медицинских наук Наталья Богданова дала оценку информации о том, что Заворотнюк могла заболеть раком мозга из-за процедуры ЭКО.

Ранее, до появления сообщений о последней стадии рака у актрисы, Заворотнюк призналась СМИ, что врачи уговаривали ее не делать ЭКО в 47 лет, но они с мужем все равно решились на этот шаг.