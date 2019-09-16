Песков заявил, что атака на НПЗ в Саудовской Аравии на переговорах в Анкаре не обсуждалась

Москва, 16 сентября. Атаки на производство нефтегазовой компании Saudi Aramco в Саудовской Аравии на переговорах Путина в Анкаре не обсуждались. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков объяснил, что ни в ходе двусторонней встречи, ни в ходе трехсторонней встречи инцидент в Саудовской Аравии не обсуждался.

«На двусторонних встречах не обсуждалось, не затрагивалось. На трехсторонней тоже. Там концентрировались в основном на Конституционном комитете, на ситуации в Идлибе и на перспективах политического урегулирования», — сказал Песков.

Он добавил, что Путин провел отдельную встречу в формате один на один с президентом Ирана, но тему разговора назвать не смог.

Отвечая на вопрос о том, почему двусторонние встречи Путина с Эрдоганом и Роухани продлились дольше запланированного, Песков объяснил, что это связано с «актуальностью вопросов» и «ответственностью момента», и добавил, что попытки урегулирования ситуации в Сирии продолжаются до сих пор, поэтому «многое зависит от этих встреч и от продолжения всего этого процесса».

По словам пресс-секретаря, прошедшие переговоры были сконцентрированы исключительно на изначально обозначенной теме — вопросах сирийского урегулирования.

Напомним, 16 сентября президент России Владимир Путин встретился с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и лидером Ирана Хасаном Роухани на саммите по Сирии в Анкаре.

Ранее, в субботу, нефтяные объекты Эр-Рияда были атакованы с воздуха беспилотными летательными аппаратами. Сокращение добычи нефти в Саудовской Аравии привело в среднем к скачку на 13% мировых цен на нефть.