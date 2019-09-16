Скандалы в армии США поставили под сомнение ее боеспособность

Элитный отряд специального назначения в составе Военно-морских сил армии США, известный как «Морские котики» или «тюлени» (Navy Seals), на протяжении последних недель сотрясают крупные скандалы. После подозрений в изнасиловании «котиками» одной из сослуживиц, употреблении алкоголя и отказа сотрудничать со следствием, командование ВМС отозвало взвод «котиков» из Ирака в полном составе для разбирательств.

Однако проблемы с американским спецназом были и раньше. В списке «достижений» спецназовцев все, что только можно себе представить: употребление наркотиков и алкоголя прямо на службе, дедовщина и издевательства над сослуживцами, гомосексуальные связи, участие в съемках порнофильмов, насилие и педофилия. Не отстают и другие подразделения американской армии.

«У нас есть проблема»

В конце июля этого года контр-адмирал Колин Грин, возглавляющий специальное военное командование ВМС США, обратился к офицерам с заявлением: «У нас есть проблема».

«Я еще не знаю, есть ли у нас проблема с культурой, но я знаю, что у нас есть большая проблема с порядком и дисциплиной, которая должна быть немедленно решена», — написал в своем письме Грин.

Под проблемой контр-адмирал подразумевал целый ряд «неудач», преследующих «тюленей» в последнее время. Заявление прозвучало после того, как 19 морских котиков и четверо служащих вспомогательных войск — члены взвода «Фокстрот», входящего в состав отряда SEAL 7, — были возвращены на свою базу в Калифорнии из командировки в Ирак. Солдаты подозреваются в изнасиловании прикрепленной к их подразделению женщины-военнослужащей и употреблении алкоголя на службе во время празднования Дня Независимости в Ираке. Все они находятся под следствием.

«Когда командование пыталось допросить членов взвода об употреблении алкоголя и предполагаемом нападении (на женщину. — Прим. ФАН), весь взвод, как сообщается, предпочел сослаться на свое право хранить молчание и отказался сотрудничать со следствием. Это побудило руководство пойти на экстраординарный шаг и отправить весь отряд — единственную действующую в Ираке группу «морских котиков» — домой», — сообщает новостной портал Vox.

Заявление Командования специальных операций США о досрочном возвращении защитников страны из-за учиненного ими разврата, сделанное в Twitter, журналисты назвали «потрясающим».

Месяцем раньше выяснилось, что группа спецназовцев дала положительный результат на употребление кокаина. Примерно тогда же один из «котиков», Эдди Галлахер был оправдан за убийство раненого террориста группировки «Исламское государство»1 (деятельность организации запрещена в РФ. — Прим. ФАН), но осужден за селфи с трупом.

«Это невыгодный взгляд на подразделение бойцов, которые за последнее десятилетие почти достигли статуса знаменитостей в Америке за свои смелые подвиги, многие из которых были идеализированы Голливудом», — небезосновательно замечает автор публикации в Vox.

«Пьянка. Кокс. Дедовщина»

«Морские котики» в голливудском кинематографе выглядят не хуже супергероев: спасают мир и выходят победителями из всех схваток. Сценаристы были вдохновлены целым рядом достижений морской пехоты.

«Десять лет назад «тюлени» считались лучшей военной силой в мире. Они убили Усаму бен Ладена в Пакистане. Они спасли капитана Ричарда Филлипса от сомалийских пиратов. Никто не казался более профессиональным или способным, чем они», — так начинается текст о «морских котиках» под заголовком «Пьянка. Кокс. Дедовщина. Вынужденная смена дислокации. Что не так с «тюленями»?»

За несколько дней до того, как новость об увольнении команды была обнародована, стало известно, что военно-морской флот провел внутреннее расследование. Представителей руководства ожидали новые открытия: выяснилось, что несколько членов команды SEAL 10 употребляли кокаин и другие наркотические вещества.

По данным The Navy Times, шестеро «тюленей» не только употребляли наркотики, но и подменяли во время проверок свои анализы чужими, чтобы избежать наказания.

«Меня никогда не тестировали на употребление наркотиков во время развертывания отряда или в походе, где я как раз чаще всего делал это», — приводят слова своего анонимного собеседника Navy Times.

По словам пресс-секретаря Военно-Морского специального военного командования, ни один из «тюленей» не был отдан под трибунал. Однако известно, что четверо провинившихся были «административно отделены» от флота. Один из них покончил жизнь самоубийством через месяц после положительного результата теста на кокаин.

Business Insider посвятил отдельную публикацию способам фальсификации «морскими котиками» результатов анализов на наркотики. Лайфхаками по безнаказанному употреблению кокаина поделились сами бойцы. «Котики» рассказали и о дружеской взаимовыручке, и о заборе мочи в надежде на «чистый» результат прямо из унитаза.

Обращаясь в письме к своим подчиненным после июльских скандалов с отзывом взвода из Ирака и позированием Галлахера с телом убитого им террориста, полковник Колин Грин констатирует, что положение дел удручающе.

«Наши солдаты отошли от основных ценностей нашего Военно-морского флота, чести, мужества и преданности, из-за отсутствия действий руководства на всех уровнях», — пишет Грин в письме.

Между тем с ценностями и честью у элиты американского спецназа уже давно что-то пошло не так. Ранее в этом году один из «морских котиков», главный старшина Адам Мэтьюс, признал себя виновным в издевательском убийстве сержанта спецназа Логана Мельгара в Мали в июне 2017 года. Всего в зверской расправе участвовали четверо служащих американской армии.

«Четверо военнослужащих США, британский спецоператор и малийский охранник намеревались связать Мельгара и снять на видео сексуальное насилие над ним», — сообщили в СМИ.

В августе 2018 года в Сан-Диего одного из экс-спецназовцев, 33-летнего Грегори Кайла Сирдена осудили на 60 лет тюремного заключения за педофилию. Этот срок был прибавлен к 27 годам предыдущего федерального приговора, который он отбывает за производство детской порнографии. Бывшая жена Сирдена рассказала следователям, что их 12-летняя дочь терпела насилие с 5 лет.

«Вместо того, чтобы быть защитником, Сирден был хищником, который напал на спящего 5-летнего ребенка, — рассказал Клифф Эвертон, специальный агент, отвечающий за полевой офис Военно-морской уголовной следственной службы в Норфолке. — Он антитеза всех ценностей, которыми дорожат военные службы».

Другой прославившийся представитель элитного подразделения — офицер Джозеф Джон Шмидт завоевал ряд военных наград параллельно с карьерой порноактера: вместе со своей женой, порноактрисой Джуэлс Джейд, он снялся в 29 (!) фильмах для взрослых. Как пояснил сам Шмидт, на запрещенный военным законодательством отчаянный шаг его толкнули проблемы с деньгами.

«Это помогло нашей семье. Это избавило нас от многих финансовых проблем, через которые мы проходили, — рассказала супруга Шмидта Джейд. — Мы никогда не делали никаких сцен, связанных со службой, и он никогда не надевал униформу».

«Верховенство закона и этика больше не существуют»

В комментариях под публикациями о зверствах убийц сержанта Логана Мельгара пользователи делятся возмущением и рассказывают о том, что в армии США не только «котики» превращаются в животных.

«Если кто-то думает, что это только у тюленей есть проблемы, у меня есть новости для вас. То же самое и у зеленых беретов. Да, они любят утверждать, что они «тихие профессионалами», но это совсем не так», — сообщил автор одного из комментариев.

Сообщений о проблемах с законом и моралью в других подразделениях действительно достаточно. Так, например, в социальной сети Facebook была обнаружена частная группа «Морские пехотинцы юнайтед». В ней военнослужащие подразделения выкладывали порнографические материалы с участием женщин в военной форме, скриншоты Snapchat с непристойной перепиской, фото обнаженной женщины без сознания. Фотографии сопровождались именами жертв, их званиями, указаниями на то, где они служили, и даже их аккаунтами в социальных сетях. Признанный виновным за распространение этих материалов военнослужащий осужден на 10 суток.

«Десять дней. Не совсем то наказание, которое можно было бы ожидать от службы, действительно призванной дать понять, что такое поведение неприемлемо», — удивляются журналисты портала Vox.

Авторы публикации задаются вопросом о положении женщин в военных подразделениях США в целом, приводя истории своих героинь, вынужденных брать с собой в душевую кабину не только полотенце, но и нож – на всякий случай. Их коллеги-мужчины, призванные защищать США, ведут себя так, что обороняться приходится от них самих.

Национальная гвардия США также не раз оказывалась в центре скандала.

«Верховенство закона и этика больше не существуют в штаб-квартире калифорнийской Национальной гвардии», — писал в 2016 году полковник Джон Харамалис в письме губернатору Калифорнии Джерри Брауну.

По словам Харамалиса, его бывший начальник Дэвид Болдуин превратил военный штаб в «эквивалент преступного синдиката», безнаказанно расправляясь с каждым, кто не участвовал в его нелегальных схемах. Нацгвардия Аляски тоже отметилась в криминальных сводках. Согласно следственным материалам, батальон Национальной гвардии армии Аляски по вербовке солдат — подразделение, которое постоянно было в контакте со старшеклассниками по всему штату — в течение многих лет был центром сексуальных скандалов.

«Офицеры батальона занимались сексом с другими солдатами и гражданскими лицами на стульях и столах своих вербовочных пунктов, в своих правительственных автомобилях, в лесу возле совместной базы Эльмендорф-Ричардсон», — приводит портал Anchorage Daily News выдержки из документов следствия.

В публикации также сообщается о «подвигах» одного из военнослужащих по фамилии Ньевес, который имел «несколько ненадлежащих отношений» с заявителями и гражданскими женщинами. Он также был обвинен в сексуальном насилии над охранником и отдавал незаконные приказы подчиненным.

Воплощать положения уголовного законодательства на практике и приобщаться к взрослым развлечениям в США начинают даже те, кто только готовится вступить в ряды военнослужащих. В 2014 году завербованный для расследования нарушений в футбольной команде Военно-воздушной академии кадет Эрик Томас сообщил своему куратору из правоохранительных органов множество любопытных фактов. Игроки участвовали в групповом изнасиловании, употребляли наркотики и совершали многочисленные сексуальные нападения. Преступники были наказаны. Эрик Томас тоже — его выгнали из академии, очевидно, таким образом надеясь избавиться и от проблем, которые он слишком громко озвучил.

Подорванный фундамент доверия

Каждый раз после громкого скандала ответственные за него и вообще за соблюдение закона ведомства не менее громко начинают проводить расследования и принимать всевозможные меры. Последний скандал со спецназом не исключение. Тем более, что в самое, казалось бы, дно снова «снизу постучали», говоря словами Станислава Ежи Леца.

«Это (инциденты с изнасилованием военнослужащей и употреблением наркотиков. — Прим. ФАН) подрывает фундамент доверия, которое мы заслужили перед нашими лидерами и американским народом. Все стороны будут решать этот вопрос при срочном, эффективном и активном руководстве. Это должно прекратиться», — приводит CNN слова главы Военно-морского специального командования, полковника Коллина Грина.

В последовавшем за этим письмом меморандуме от 20 августа Грин заявил, что «морские котики» отложат планы по увеличению команд за счет дополнительных взводов, пока он не сможет обеспечить надлежащую подготовку командиров. Элитному подразделению ВС США приходится признать невозможность победить внутренние проблемы и, как следствие, невозможность наращивать свою мощь.

Идеализированные в голливудских боевиках спецназовцы в боевике с элементами хоррора «Морские котики против зомби» спасают Новый Орлеан от нашествия нежити. Но в реальности им нередко приходится сражаться с бесами в самих себе. Характерно, что герои при этом проигрывают, а то и вовсе сдаются без боя, как, впрочем, и их коллеги из других воинских формирований. Все жесткие, безотлагательные и неоднократно принимаемые меры высокопоставленных американских военачальников по прекращению армейского беспредела пока тоже не увенчались успехом.

1 Организация запрещена на территории РФ.