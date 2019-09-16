Ягудин рассказал о скорой помощи, которая все лето дежурила у дома Заворотнюк

Москва, 16 сентября. Фигурист Алексей Ягудин рассказал о карете скорой помощи, которая все лето дежурила у дома актрисы Анастасии Заворотнюк.

Ягудин, который является другом Заворотнюк и коллегой ее супруга Петра Чернышева, прокомментировал слухи о болезни актрисы. Он отметил, что муж актрисы сначала не отвечал на его сообщения о здоровье жены, а затем даже перестал их читать.

«Хотя он достаточно быстро отвечал на какие-то такие вопросы», — констатировал спортсмен в эфире передачи «Пусть говорят».

К решению вопроса подключили Татьяну Навку, которая катается с Чернышевым. Супруг Заворотнюк ответил ей кратко.

«Молимся», — процитировал его сообщение Ягудин.

Сам фигурист отметил, что живет с Заворотнюк в одном поселке. Он вспомнил, что летом, когда гулял по населенному пункту с детьми, обращал внимание, что все время у дома актрисы дежурила карета скорой помощи.

Ягудин при этом отметил, что видел актрису весной, и она прекрасно выглядела.

Напомним, ранее в Сети появились слухи о проблемах Заворотнюк со здоровьем. По информации СМИ, у актрисы диагностировали глиобластому. Звезда сериала «Моя прекрасная няня» пыталась лечиться в Польше, однако помощь врачей не дала результата.

На данный момент, как утверждают источники, актриса находится в реанимации в одной из больниц Москвы. Ее ввели в состояние медикаментозной комы и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Информацию о страшной болезни Заворотнюк ранее подтвердил продюсер музыкального коллектива «Ласковый май» Андрей Разин. Родственники отказываются от комментариев прессе, а коллеги актрисы по сериалу «Моя прекрасная няня» просят оставить семью Заворотнюк в покое.