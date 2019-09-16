Богомолов показал самый важный момент свадьбы с Собчак и признался ей в любви

Москва, 16 сентября. Режиссер Константин Богомолов в социальной сети Instagram признался телеведущей Ксении Собчак в любви и показал самый, на его взгляд, важный момент свадьбы. Торжество обсуждают вот уже несколько дней.

Ранним утром понедельника режиссер, несмотря на загруженный рабочий график, нашел время на соцсети и опубликовал пост, в котором признался супруге в любви. Он также поблагодарил всех, чье внимание было приковано к такому важному для пары событию и кто принял их решение не только сочетаться браком, но и венчаться в церкви.

«Я не принимаю мысли о том, что что-либо, сделанное в этот важный день, было сделано не от сердца и не во имя жизни», — написал Богомолов.

Режиссер подчеркнул, что бесконечно гордится своей «удивительной женой», которую назвал прекрасной, веселой, остроумной и искренней.

«Люблю», — говорится в сообщении Богомолова, которым он растрогал многочисленных поклонников.

Судя по опубликованному режиссером кадру, на церемонии венчания присутствовали только самые близкие родственники и друзья пары.

Напомним, для торжественной церемонии Собчак и Богомолов выбрали 13 сентября, выпавшее в этом месяце на пятницу. Свадьба получилась весьма эпатажной — пара приехала в отдел ЗАГС на черном катафалке, украшенном цветами. Надпись на автомобиле гласила: «Только смерть разлучит нас».

После заключения брака пара обвенчалась в Храме Вознесения Господня у Никитских ворот. Для поездки в церковь молодожены сменили катафалк на карету.

Банкет прошел в ресторане «Боско», на него пришли более 300 человек. Среди приглашенных было много звезд шоу-бизнеса, в числе которых Филипп Киркоров, Яна Рудковская и Виктор Дробыш. Во время праздника Собчак исполнила откровенный танец в корсете и чулках с красной подвязкой. После такого выступления родители режиссера покинули свадьбу.

Ранее кинокритик Юрий Богомолов оценил появление катафалка на свадьбе сына. Он признался, что не знал об этой задумке молодоженов.