Украинские делегаты не смогли сорвать выступление представителя Крыма в ОБСЕ

Варшава, 16 сентября. Делегация Украины предприняла попытку лишить слова представителя Крыма на совещании ОБСЕ по правам человека, которое открылось в Варшаве.

Украинский делегат призвал модератора дискуссионной площадки ОБСЕ забрать микрофон у главного редактора «Крымской газеты» Марии Волконской, поскольку ее участие в мероприятии является «посягательством на территориальную целостность Украины» и распространением «точки зрения оккупационных властей Крыма».

В свою очередь представитель Минкомсвязи России Кирилл Игнатов, который присутствовал на совещании, предъявил аналогичные претензии, заявив, что лишение Волконской права голоса будет расцениваться как «посягательство на территориальную целостность России», поскольку Крым и Севастополь являются ее неотъемлемой частью.

Он обратил внимание на то, что Волконская была зарегистрирована как редактор «Крымской газеты», а не как чиновник республики, и попросил модератора «положить конец данной практике».

«ОБСЕ не уполномочена определять территориальную принадлежность тех или иных территорий», — напомнил он.

В итоге модератор согласился с доводами российской стороны и позволил спикеру продолжить ее выступление.

Крым вошел в состав России по итогам народного референдума в 2014 году. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что решение, принятое крымчанами, окончательное и обсуждению не подлежит, а любые попытки его оспорить — это покушение на право народа на самоопределение.

С 2014 года Крым посетили делегации из США, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Японии и Эстонии. Каждый раз министерство иностранных дел Украины выпускало ноты протеста, требуя, чтобы все визиты на российский полуостров были согласованы с Киевом.