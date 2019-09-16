Путин заявил, что договоренности с Турцией и Ираном помогут достичь мира в Сирии

Анкара, 16 сентября. Договоренности с Турцией и Ираном послужат окончательному урегулированию в Сирии, заявил президент РФ Владимир Путин на трехстороннем саммите лидеров стран-гарантов перемирия в САР.

«Хотел бы выразить уверенность, что наши переговоры будут продуктивными», — сказал глава РФ.

Он также выразил надежду, что участники встречи смогут прийти к решениям вывода Сирии из кризиса, помогут восстановить мир и безопасность в этой арабской стране, поддержать ее независимость, единство и территориальную целостность.

Главной темой сегодняшнего саммита станет обострение ситуации в сирийской провинции Идлиб и в Заевфратье. По итогам встречи Путин, Роухани и Эрдоган примут совместное заявление.