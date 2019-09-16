Путин заявил, что российско-турецкое соглашение о расчетах в нацвалютах почти готово

Анкара, 16 сентября. Работа по подготовке межправительственного соглашения о расчетах в национальных валютах между Россией и Турцией практически завершена. Об этом заявил президент России Владимир Путин на переговорах с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, прошедших в Анкаре.

«3 сентября мы передали нашим турецким друзьям проект межправсоглашения о расчетах в национальных валютах. Просили бы как можно быстрее на него отреагировать. Тем более, что это результат фактически совместной работы, и работа практически завершена», — сказал президент России.

Он также напомнил, что 2-5 октября в Москве пройдет международный форум «Российская энергетическая неделя» и пригласил турецкую делегацию во главе с президентом страны принять в нем участие.

Путин сообщил, что одной из тем диалога станут вопросы развития инфраструктуры и газоснабжения, в том числе — с учетом реализации проекта «Турецкий поток» — международного проекта газопровода, который будет протянут из Анапского района Краснодарского края в западную часть Турции.

«Было бы любопытно представить наше видение дальнейшей работы по этому направлению», — отметил российский лидер.

Глава России подчеркнул, что в прошлом году страны добились хороших результатов, доведя размер товарооборота до более чем $25 млрд. В то же время он с сожалением отметил, что в этом году произошла корректировка, причиной которой, вероятно, стали ограничительные меры турецкой стороны на на продукцию российской металлургической и химической промышленности — на удобрения. Путин попросил турецких партнеров обратить на это внимание.

16 сентября президент России Владимир Путин встретился с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и лидером Ирана Хасаном Роухани на саммите по Сирии в Анкаре.