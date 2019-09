Появились первые кадры нового «Терминатора» с главными героями

Москва, 16 сентября. Журнал Total Film выложил первые кадры из нового фильма «Терминатор: Темные судьбы», на которых можно увидеть основных героев грядущего блокбастера и главного злодея.

В интервью изданию режиссер ленты Тим Миллер («Дедпул») признался, что на него возложена огромная ответственность, поскольку новый фильм должен вернуть фанатам утраченное доверие к франчайзу. По его словам, предыдущие части, начиная с третьей, никак не развивали созданную Джеймсом Кэмероном вселенную, а лишь эксплуатировали его изначальную задумку.

Режиссер добавил, что вторая часть «Терминатора» была настоящим откровением для всего кинематографа, и этого достижения пока никто не переплюнул.

They're back! @Schwarzenegger and Linda Hamilton return as T-800 and Sarah Connor in #TerminatorDarkFate – here’s your exclusive look at the duo, alongside some new faces to the franchise, on the subscribers-only cover of #TotalFilm pic.twitter.com/ydnO1SVPPa