Появились первые кадры нового «Терминатора» с главными героями

Москва, 16 сентября. Журнал Total Film выложил первые кадры из нового фильма «Терминатор: Темные судьбы», на которых можно увидеть основных героев грядущего блокбастера и главного злодея.

В интервью изданию режиссер ленты Тим Миллер («Дедпул») признался, что на него возложена огромная ответственность, поскольку новый фильм должен вернуть фанатам утраченное доверие к франчайзу. По его словам, предыдущие части, начиная с третьей, никак не развивали созданную Джеймсом Кэмероном вселенную, а лишь эксплуатировали его изначальную задумку.

«Я думаю, что бренд «Терминатора» немного испорчен. Я не хочу принижать какой-то из этих фильмов, некоторые из них были интересными, но я чувствую, что они просто играли в мире терминатора», — отметил Миллер.

Режиссер добавил, что вторая часть «Терминатора» была настоящим откровением для всего кинематографа, и этого достижения пока никто не переплюнул.

They're back! @Schwarzenegger and Linda Hamilton return as T-800 and Sarah Connor in #TerminatorDarkFate – here’s your exclusive look at the duo, alongside some new faces to the franchise, on the subscribers-only cover of #TotalFilm pic.twitter.com/ydnO1SVPPa — Total Film (@totalfilm) 16 сентября 2019 г.

Отметим, что фанаты возлагают на «Темные судьбы» огромные надежды, потому что фильм должен вернуться к истокам франчайза. Лента проигнорирует все сиквелы и приквелы, которые выходили за последние 28 лет, и станет прямым продолжением второй части «Терминатора», которая до сих пор считается лучшей во всей серии, пишет «Культуромания».

Надежды поклонников подогревает актерский и продюсерский состав. К роли Сары Коннор вновь вернулась 62-летняя Линда Хэмилтон, сыгравшая в первых двух фильмах, терминатора опять воплотил на экране Арнольд Шварценеггер, а кресло продюсера занял автор оригинальной дилогии Джеймс Кэмерон.

При этом Тим Миллер отметил, что было принято не омолаживать Шварценеггера с помощью компьютерной графики, поскольку реалистичные герои всегда интереснее, чем их идеализированная версия. В России «Темные судьбы» выходят 31 октября.