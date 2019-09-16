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Путин обозначил актуальной задачей борьбу с терроризмом в Сирии

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Путин обозначил актуальной задачей борьбу с терроризмом в СирииАнкара, 16 сентября. Продолжение борьбы с терроризмом в Сирии — актуальная задача. Об этом заявил президент России Владимир Путин в Анкаре, в ходе пятого саммита Астанинского формата по Сирии.

Владимир Путин прибыл в Анкару для участия в трехстороннем саммите по сирийскому урегулированию. На полях саммита российский лидер встретится с турецким и иранским коллегами Реджепом Тайипом Эрдоганом и Хасаном Роухани. Ожидается, что лидеры обсудят ситуацию в Идлибе и формирование конституционного комитета Сирии.

Накануне в Москве объявили о завершении войны в Сирии.

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