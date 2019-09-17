Какие советские законы Медведев отменил в России

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 11 сентября подписал распоряжение о прекращении действия ряда нормативных актов СССР и РСФСР. Согласно этому документу с 1 января 2020 года должны быть упразднены все акты СССР и РСФСР, до сих пор действующие в российском правовом поле. Соответствующее поручение российский премьер отдал министерству юстиции РФ. В рамках него ведомству необходимо подготовить проект о прекращении правовых актов СССР и РСФСР в срок до 15 ноября 2019 года. Подробнее — в инфографике Федерального агентства новостей.

Премьер-министр подчеркнул, что совокупность нормативных актов советского периода и некоторых актов новейшего периода создает тяжелые условия для работы в наши дни, вредит развитию страны, и ограничивает экономику.

Вице-премьер, глава аппарата правительства Константин Чуйченко, ответственный за проведение этой реформы, заявил, что Медведев своим поручением поставил рекорд за всю историю правительства.

«Такого еще не было, чтобы поручение имело приложение в 1992 страницы, а содержание этого приложения – это перечень из 20319 актов», – отметил руководитель аппарата.

Часть документов признали утратившими силу и не действующими еще в 2017 году. В частности, речь идет о потерявших актуальность постановлениях 1929-1989 годов.

В числе устаревших актов, принятых в СССР — о семичасовом рабочем дне; об условиях труда работников мелкорозничной торговой сети; об оплате труда на лесозаготовках; об упорядочении зарплаты работников гражданского воздушного флота; о повышении заработной платы учителям и другим сотрудникам начальных и средних школ; о должностных окладах членам экипажей судов речного флота определенных категорий, работающих как в палубном, так и в машинном составе.

Отмена советских норм будет осуществляться в рамках реализации так называемой «регулярной гильотины». Речь идет о реформе надзорной деятельности, которая предусматривает отмену всех устаревших требований к бизнесу, начиная с 2021 года. Предполагается, что это упростит работу предпринимателей и станет стимулом для развития деловой активности в стране.