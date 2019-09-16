Путин сообщил, чего смогли добиться Россия, Турция и Иран в Сирии

Анкара, 16 сентября. Усилия Москвы, Анкары и Тегерана позволили стабилизировать обстановку в Сирии и снизить уровень насилия в этой стране, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Астанинский процесс, гарантами которого выступают Россия, Турция и Иран, является эффективным механизмом содействия сирийскому урегулированию», — подчеркнул он.

Напомним, сегодня в Анкаре проходит трехсторонний саммит лидеров стран-гарантов перемирия в САР. Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган и Хасан Роухани обсудят ситуацию в Идлибе, где 2 августа вступил в силу режим прекращения огня, но уже 5 августа он был сорван терриористами. Боевики попытались атаковать позиции САА на севере Хамы, более того, они неоднократно открывали огонь по жилым поселениям в этом районе.

С 31 августа в Идлибе снова ввели режим перемирия, чтобы мирные жители могли покинуть опасные территории. Для их выхода на севере Хамы уже 22 августа был открыт гуманитарный коридор. Из-за эскалации в Идлибе Анкара опасается новой волны беженцев.