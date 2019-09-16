Путин заявил о недопустимости разделения Сирии на зоны

Анкара, 16 сентября. Президент России Владимир Путин заявил, что разделение Сирии на зоны недопустимо.

На полях трехстороннего саммита по Сирии в Анкаре с участием президентов Ирана и Турции Путин отметил, что ситуация на северо-востоке САР по-прежнему вызывает опасения. Российский лидер констатировал, что вопросы безопасности в этом регионе и других частях республики должны решаться «исключительно на принципах сохранения суверенитета и территориальной целостности».

«Исходим из того, что недопустимо делить Сирию на зоны влияния», — резюмировал президент России.

Путин добавил, что важную роль в урегулировании кризиса в САР сыграл состоявшийся в прошлом году в Сочи Конгресс сирийского национального диалога, инициатором которого выступила Россия. На переговорах было принято решение о формировании конституционного комитета Сирии, которые займется разработкой параметров будущего государственного устройства страны.

«Теперь следовало бы оперативно запустить его [конституционного комитета Сирии] деятельность в Женеве, тем более, что состав комитета наконец-то полностью определен», — выразил мнение президент России.

Ранее Путин и глава Турции Тайип Эрдоган на переговорах в Анкаре поручили военным ведомства двух стран тесно координировать усилия по нормализации ситуации в Сирии.