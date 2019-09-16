Правительство РФ утвердило правила выплат многодетным семьям на погашение ипотеки

Москва, 16 сентября. Правительство РФ утвердило правила денежных выплат на погашение ипотеки многодетным семьям. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минфина.

Согласно материалам ведомства, право на компенсацию до 450 тысяч рублей граждане России получают при рождении или усыновлении третьего и последующих детей в период с 1 января 2019 по 31 декабря 2022 года.

Для того, чтобы получить средства, требуется направить для проверки в банк документы о соответствии ипотечного кредита правилам программы. Далее кредитор отсылает их в акционерное общество «Дом.РФ». Если данные верны, в банк будут переведены средства для полного или частичного погашения ипотеки в пределах 450 тысяч рублей.

Для получения выплаты потребуются такие документы, как заявление о погашении кредита, удостоверение личности и гражданства заемщика и его детей, подтверждение материнства или отцовства, а также документы, которые подтверждают предоставление ипотечного кредита и приобретение жилого помещения или земельного участка для индивидуального жилищного строительства.

Отметим, что авторами поправок в законодательство выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко совместно с депутатами. Законопроект, принятый нижней палатой парламента, направлен на реализацию послания президента России Владимира Путина и исполнение поручений премьер-министра Дмитрия Медведева.

Ранее российский лидер согласился запустить в Дальневосточном федеральном округе специальную ипотечную программу для молодых семей со ставкой 2% годовых. Путин уточнил, что она заработает уже в текущем году и будет действовать пять лет. Программа распространится на первичный рынок и на индивидуальное жилье для получателей «дальневосточного гектара».