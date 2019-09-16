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Россиянин умер в Турции после неудачного полета с парашютом

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Россиянин умер в Турции после неудачного полета с парашютом

Анталья, 16 сентября. Россиянин умер в Турции после несчастного случая во время занятий парасейлингом, сообщили в генеральном консульстве России в Анталье.

Во время отдыха в Турции россиянин со своей матерью решил заняться парасейлингом — пролететь на парашюте за катером. Во время полета канат, соединяющий парашют с катером, оборвался. Россиянина и его родственницу сильным порывом ветра отбросило на пальмовые деревья на берегу.

Пострадавших туристов доставили в одну из местных клиник. Как стало известно, мужчину спасти не удалось. Мать погибшего выписана из больницы в воскресенье.

«Российский гражданин 2001 года рождения, несмотря на усилия врачей, скончался вчера от полученных травм», — подтвердили информацию источники ТАСС в российском генконсульстве в Анталье.

Ранее, 11 сентября, посол России в Анкаре Алексей Ерхов заявил, что россияне стали чаще погибать в Турции. По его мнению, количество увеличившихся летальных случаев объясняется большим туристическим потоком. В текущем году умерли почти 90 российских туристов.

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