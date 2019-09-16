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Африка

Судан и Эритрея договорились о военном сотрудничестве

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Судан и Эритрея договорились о военном сотрудничестве

Хартум, 16 сентября. Власти Судана и Эритреи договорились о сотрудничестве в военной сфере и сфере безопасности.

Об итогах визита президента Эритреи Исайяса Афеворки в Судан сообщил портал Xinhuanet. Уточняется, что это была первая официальная поездка Афеворки в эту страну с 2014 года.

Совместное коммюнике о соглашении двух стран о взаимодействии во многих областях огласил журналистам министр иностранных дел Судана Асма Мохаммед Абдулла.

«Республика Судан и Эритрея договорились о сотрудничестве в следующих областях. Сотрудничество в оборонной и военной сферах, включая сухопутные войска, военно-воздушные силы, морские силы, оборонную промышленность, подготовку кадров и медицинское обслуживание», — рассказал он. 

Отметим, что отношения между Суданом и Эритреей обострились в 2018 году после того, как правительство бывшего суданского лидера Омара аль-Башира в одностороннем порядке закрыло восточную границу. Это было сделано якобы для защиты региона от «угрозы» со стороны Эритреи и Египта.

Отметим, что в ходе своего визита Афеворки напомнил, что после революции  в Судане Эритрея была первой страной, заявивших о своей поддержке Хартуму на протяжении всего переходного периода. Он заверил, что его страна продолжить это делать. 

«Я рад, что руководство и народ Судана совершили такое историческое достижение и завершили эту болезненную главу в истории страны, которая длилась три десятилетия», — добавил политик.

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