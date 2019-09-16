Современные методы лечения в онкогематологии спасают до 90% больных лимфомой

Одна из форм злокачественных опухолей лимфатической системы – лимфома Ходжкина встречается в России примерно у двух человек на сто тысяч населения. При этом чаще всего этот диагноз регистрируется у молодых людей. О шансах вылечиться от этого вида лимфом и проведении курсов химиотерапии беременным Федеральному агентству новостей рассказала доктор медицинских наук, заведующая отделом гематологии и трансплантации костного мозга НМИЦ онкологии им. Н.Н.Блохина Минздрава РФ Первин Зейналова.

«Наибольший уровень заболеваемости отмечается в возрасте 19-45 лет с пиком в 30-34 года. Мужчины болеют несколько чаще. Среди молодых пациентов до 34 лет преобладают женщины, в старших возрастных группах — больше мужчин. В нашей клинике есть опыт лечения пожилых пациентов в возрасте 60-ти лет и старше», — рассказала ФАН Первин Зейналова.

Профессор отметила, что в практике НМИЦ онкологии имени Блохина имеется многолетний опыт лечения больных лимфомой.

«В нашей стране на рубеже 60-70-ых годов лимфому лечили и в нашем центре (в то время Всесоюзный онкологический научный центр СССР. – Прим. ФАН), и в других медицинских учреждениях. На том этапе для борьбы с болезнью применялась комбинированная химио- и лучевая терапия», — пояснила онколог.

В последнее время подходы к лечению изменились. Введение в лечебную практику химиолучевого лечения (соответствующие объему поражения) позволило увеличить общую выживаемость больных до 90%. Современные программы лечения проводятся в амбулаторном режиме. При необходимости пациенты госпитализируются в стационар на 3-4 дня с последующем амбулаторным мониторингом. Однако, как отметила Первин Зейналова, у 20% больных лечение оказывается неэффективным от первой линии химиотерапии, либо развивается рецидив.

«Современное лечение рецидивов включает более интенсивную терапию, в том числе высокодозную, которая проводится под защитой собственных стволовых клеток. Эффективность такого лечения рецидивов в нашей клинике аналогична мировым данным и достигает 50-60 %. Прогресс в лечении рецидивов был достигнут после введения в широкую клиническую практику высокодозной химиотерапии с аутологичной трансплантацией стволовых клеток крови, которая вдвое увеличила как выживаемость без прогрессирования, так и общую выживаемость», — объяснила собеседница ФАН.

Первин Зейналова добавила, что появление новых иммунных препаратов позволило отнести выполнение трансплантации на более поздние сроки. Любой вид трансплантации костного мозга по нашему законодательству для пациента проводится бесплатно, по квотам. Кроме того, лечение лимфомы в онкоцентре имени Блохина проводится даже беременным.

«До последнего времени считалось, что лимфома Ходжкина и беременность несовместимы, так как беременность отягощает течение заболевания. Оценка течения заболевания в зависимости от наличия беременности позволила определить тактику ведения беременности и разработать рекомендации по планированию беременности», — отметила Зейналова.

Анализ лечения лимфомы Ходжкина у женщин детородного возраста, проведенный в НМИЦ онкологии им. Н.Н.Блохина не выявил влияния беременности и родов на течение заболевания и эффективность его лечения.

В центре накоплен большой опыт в этом направлении, в том числе в сотрудничестве с Национальным медицинским исследовательским центром акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова.

«При проведении полихимиотерапии во время беременности необходимо планировать родоразрешение через 3 недели после последнего введения химиопрепаратов, когда восстановился нормальный гемопоэз матери. В случае неосложненных родов лечение должно быть продолжено через 7-14 дней после родоразрешения», — добавила профессор.

Первин Зейналова также отметила, что современные методы лечения позволяют становиться родителями и не менять свой образ жизни. Это касается и мужчин, так как наиболее частым осложнением противоопухолевого лечения является мужское бесплодие.

«С мужчинами, которым предстоит химиотерапия, также ведется беседа о сборе спермы перед началом лечения. Предлагаем консультацию онколога-уролога, который рекомендует криоконсервацию спермы», — добавила медик.

Профессор также отметила, что одной из задач врачей во время лечения становится не просто избавление пациента от опухоли, но и попытка сохранить качество жизни на том же уровне, что и до появления заболевания.