Путин выразил Эрдогану обеспокоенность ситуацией в Заевфратье

Анкара, 16 сентября. Президент РФ Владимир Путин выразил серьезную обеспокоенность в связи с ситуацией в Заевфратье (северо-восточная часть Сирии). Об этом он заявил на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, которая состоялась в понедельник в Анкаре.

«Сложные чувства у нас вызывает ситуация в Заевфратье: ситуация там продолжает оставаться очень острой. Мы понимаем насколько это важно и для сохранения территориальной целостности САР, и для всех соседей», — цитирует российского лидера пресс-служба Кремля.

Путин также отметил лидерскую роль Турции и Эрдогана лично в вопросе согласования списка людей, которые могут быть привлечены к работе Конституционного комитета. По его словам, в целом данная работа завершена. Россия со своей стороны хочет только того, чтобы комитет работал самостоятельно и не подвергался вмешательству извне.

Напомним, что Заевфратье является сирийской территорией, расположенной к востоку от реки Евфрат, которая в настоящее время контролируется курдами и американскими силами. Россия неоднократно обращала внимание на то, что военный контингент США находится в арабской республике незаконно. Вашингтон не получал ни разрешения от официального Дамаска, ни мандата Совбеза ООН на проведение военной операции в Сирии.