Эксперт объяснил, зачем Турции нужен союз с Россией

Турции нужен союз с Россией в сирийском конфликте, так как это открывает широкий спектр возможностей для президента Реджепа Тайипа Эрдогана, считает генеральный директор Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев.

Президент России Владимир Путин рассказал об итогах двухчасовых переговоров с президентом Турции. Так, главы государств договорились тесно координировать усилия по нормализации ситуации в Сирии.

«Разговаривали с глазу на глаз, подробно говорили о сирийском кризисе и о путях его урегулирования, говорили о двустороннем сотрудничестве практически по всем направлениям. Затронули и острые моменты, связанные с Сирией, скажем — по Идлибской зоне. Поговорили по ситуации в Заевфратье», — сказал Путин.

По словам российского президента, поднималась на переговорах и тема формирования конституционного комитета Сирии. Путин особо отметил, что его члены должны действовать достаточно самостоятельно и не подвергаться давлению извне.

Такие встречи могут повлиять на урегулирование сирийского кризиса, потому что у Турции есть влияние на эту проблему, и для нее она важна, говорит Журавлев.

«Для Турции проблема сирийского кризиса — это проблема курдов. Примерно треть Турции курды считают частью Курдистана. Здесь очень большие разночтения, кому что принадлежит. Поэтому Турции небезразличен этот вопрос, даже не сколько в сфере ее отношений Сирией... Так, до тех пор, пока была мощная единая Сирия, то больших проблем не было», — объяснил Журавлев в беседе с Федеральным агентством новостей.

Кроме того, по мнению политолога, Турция стала союзником России в сирийском конфликте в силу того, что, если бы Сирия развалилась, то объявление независимого Курдистана стало бы неизбежным.

«А это для Турции был бы конец. Поэтому сейчас Турция при очень непростых отношениях между Эрдоганом и Ассадом заинтересована в стабилизации обстановки в Сирии. И в этом смысле она наш союзник. Более того, в силу непростых отношений с ЕС, Турция наш союзник еще в целом ряде вопросов. Но при этом, как показывает практика, Эрдоган работает на одного-единственного человека, а именно — на Эрдогана», — подчеркнул Журавлев.

Эксперт объяснил, что сотрудничество России с Турцией может дать большой результат при условии того, что она не откажется от него в силу каких-то «частных интересов или смены настроения».

«Пока есть курдская проблема, это невозможно, т. к. это вопрос выживания Турции. Как только эта проблема будет снята, то не известно, как поведет себя Эрдоган, потому что он человек слабопредсказуемый. Сейчас Эрдогану нужен союз с Россией. Поэтому потенциал возможностей большой, но будет ли он реализован — вопрос сложный», — резюмировал собеседник ФАН.

Ранее было известно, что Владимир Путин и глава Турции Тайип Эрдоган проводят закрытую встречу в Анкаре. Также Путин является участником трехстороннего саммита Россия — Иран — Турция по урегулированию ситуации в Сирии. Кроме того, у президента РФ запланированы двусторонние встречи.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что первым делом Путин и Эрдоган проведут переговоры в формате тет-а-тет, а затем, при необходимости, к встрече лидеров двух стран присоединятся члены делегаций России и Турции.