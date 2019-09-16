Полиция Италии арестовала троих подозреваемых в изнасилованиях и пытках мигрантов в Ливии

Мессина, 16 сентября. Полиция Италии арестовала троих человек, которые подозреваются в изнасилованиях и пытках мигрантов в центре заключения на северо-западе Ливии.
Прокуроры в Агридженто (город в итальянском регионе Сицилия) собрали показания многочисленных искателей убежища из Северной Африки, которые якобы узнали своих бывших похитителей в центре регистрации мигрантов в итальянской Мессине (Сицилия).
Трое задержанных подозреваемых — 27-летний гвинейский мужчина и два египтянина в возрасте 24 и 26 лет — обвиняются в пытках, похищениях и торговле людьми.
The Guardian приводит страшные показания одно из мигрантов, в которых говорится, что все женщины, которые находились в центре заключения, систематически подвергались насилию. Люди в этом центре находились взаперти, питались хлебом и пили морскую воду.
Жертвы, содержавшиеся в Ливии с июля 2018 года, также рассказали, что их держали в центре заключения до тех пор, пока их родственники не заплатили за их освобождение. Если родные не могли оплатить «выкуп», заключенных продавали как рабов или убивали. Любые зафиксированные попытки бегства наказывались расстрелом.
Согласно показаниям, трое задержанных действовали в печально известном центре заключения Завия, бывшей военной базе на северо-западе Ливии, расположенной примерно в 28 милях (45 км) к западу от Триполи — в зоне, подконтрольной Правительству национального согласия (ПНС). По словам потерпевших, главой центра заключения был некий влиятельный ливиец по имени Оссама.
Прокуроры говорят, что это расследование проливает свет на условия, в которых находятся мигранты, которые в настоящее время содержатся в Ливии или депортируются ливийской береговой охраной.
«Это расследование подтверждает бесчеловечные условия жизни в так называемых ливийских центрах содержания под стражей и необходимость действовать на международном уровне для защиты прав человека и пресечения этих преступлений против человечности», — заявил главный прокурор Агридженто Луиджи Патронаджо.
Уже более двух лет ливийская береговая охрана при поддержке Италии патрулирует воды и не дает судам покидать ливийские берега. Согласно сделке, итальянская сторона обучает, оснащает и финансирует береговую охрану.
Мигранты, перехваченные ливийской береговой охраной, возвращаются в так называемые «центры содержания» под стражу, где, согласно показаниям бывших заключенных таких центров, подвергаются насилию и пыткам. Сотни мигрантов после попадания в такие центры пропадают без вести. Считается, что они могли быть проданы в рабство.
Беспорядки в Ливии начались в 2011 году. Они были вызваны свержением и убийством ливийского лидера Муаммара Каддафи. Тогда Ливия перестала существовать как единое государство. В настоящее время в стране установлено двоевластие. На востоке государства руководит избранный народом парламент и маршал Хафтар, а на западе — в столице Триполи — правит Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Вопрос урегулирования ливийского конфликта остается открытым.