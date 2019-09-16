Полиция Италии арестовала троих подозреваемых в изнасилованиях и пытках мигрантов в Ливии

Мессина, 16 сентября. Полиция Италии арестовала троих человек, которые подозреваются в изнасилованиях и пытках мигрантов в центре заключения на северо-западе Ливии.

Прокуроры в Агридженто ( город в итальянском регионе Сицилия ) собрали показания многочисленных искателей убежища из Северной Африки, которые якобы узнали своих бывших похитителей в центре регистрации мигрантов в итальянской Мессине (Сицилия).

Трое задержанных подозреваемых — 27-летний гвинейский мужчина и два египтянина в возрасте 24 и 26 лет — обвиня ются в пытках, похищениях и торговле людьми.

The Guardian приводит страшные показания одно из мигрантов, в которых говорится, что все женщины, которые находились в центре заключения, систематически подвергались насилию. Люди в этом центре находились взаперти, питались хлебом и пили морскую воду.

Жертвы, содержавшиеся в Ливии с июля 2018 года, также рассказали, что их держали в центре заключения до тех пор, пока их родственники не заплатили за их освобождение. Если родные не могли оплати ть «выкуп», заключенны х продавали как рабов или убивали. Любые зафиксированные попытки бегства наказывались расстрелом.

Согласно показаниям, трое задержанных действовали в печально известном центре заключения Завия, бывшей военной базе на северо-западе Ливии, расположенной примерно в 28 милях (45 км) к западу от Триполи — в зоне, подконтрольной Правительству национального согласия ( ПНС). По словам потерпевших, главой центра заключения был некий влиятельный ливиец по имени Оссама.

Прокуроры говорят, что это расследование проливает свет на условия, в которых находятся мигранты, которые в настоящее время содержатся в Ливии или депортируются ливийской береговой охраной.

«Это расследование подтверждает бесчеловечные условия жизни в так называемых ливийских центрах содержания под стражей и необходимость действовать на международном уровне для защиты прав человека и пресечения этих преступлений против человечности», — заявил главный прокурор Агридженто Луиджи Патронаджо.

Уже более двух лет ливийская береговая охрана при поддержке Италии патрулирует воды и не дает судам покидать ливийские берега. Согласно сделке, итальянская сторона обучает, оснащает и финансирует береговую охрану.

Мигранты, перехваченные ливийской береговой охраной, возвращаются в так на зываемые «центры содержания» п од стражу, где, согласно показаниям бывших заключенных таких центров, подвергаются насилию и пыткам. Сотни мигрантов после попадания в такие центры пропадают без вести. Считается, что они могли быть проданы в рабство.

Беспорядки в Ливии начались в 2011 году. Они были вызваны свержением и убийством ливийского лидера Муаммара Каддафи. Тогда Ливия перестала существовать как единое государство. В настоящее время в стране установлено двоевластие. На востоке государства руководит избранный народом парламент и маршал Хафтар, а на западе — в столице Триполи — правит Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Вопрос урегулирования ливийского конфликта остается открытым.