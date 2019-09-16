Коллеги Заворотнюк просят не беспокоить ее семью. События дня. ФАН-ТВ

Переговоры России, Турции и Ирана
Президент России прибыл в Анкару с рабочим визитом. В турецкой столице проходит Пятая трехсторонняя встреча глав государств — гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию. Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели закрытую встречу. Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что лидеры России и Турции обсудят ряд актуальных международных тем и двустороннее сотрудничество, в частности, поставки С-400. Также Владимир Путин провел закрытые переговоры с президентом Ирана Хосаном Роухани. Лидеры обсудили ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Ожидается, что позже Путин, Эрдоган и Роухани совместно обсудят вопросы безопасности в отдельных сирийских регионах, помощь беженцам и восстановление инфраструктуры в стране. Это уже пятая встреча глав государств — гарантов Астанинского процесса. По итогам предыдущих были согласованы конкретные меры по улучшению гуманитарной ситуации в Сирии.
Фейк о задержании Игоря Корнета
В ЛНР опровергли новость о якобы задержании министра внутренних дел республики Игоря Корнета. Информация об увольнении и задержании, распространенная некоторыми СМИ, оказалась фейком. Об этом Федеральному агентству новостей заявили в пресс-службе главы ЛНР Леонида Пасечника.
«Это фейк. Подполковник Андрей Марочко в своем телеграм-канале уже опроверг эту информацию. С Корнетом все в порядке, он не арестован», — заявили в администрации главы ЛНР.
Официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в своем опровержении обратился к распространителям фейков, в частности, к украинским СМИ.
«Украинские пропагандисты раздувают тему с арестом министра внутренних дел ЛНР. Угомонитесь, кастрюлеголовые, с Корнетом все нормально. Считайте опровержением той бредятины, которую пишут укроСМИ и некоторые telegram-каналы», — написал он в своем официальном telegram-канале.
Напомним, арест связывали с якобы готовящимся побегом Корнета в Россию и конфликтом между ним и главой ЛНР Леонидом Пасечником.
Артисты просят оставить семью Заворотнюк в покое
Артисты призывают оставить в покое семью предположительно смертельно больной Анастасии Заворотнюк. СМИ сообщают, что у нее диагностировали последнюю стадию рака мозга. По данным журналистов, актриса сейчас находится в одной из московских клиник, где ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и ввели в кому. В частности актриса Кристина Кузьмина в беседе с корреспондентом ФАН отметила, что нужна не шумиха, а искренняя поддержка.
«Просто нужно поставить себя на место человека, с которым происходит такая трагедия. Вы бы хотели, чтобы в вашу семью вторгались? Вы бы хотели, чтобы в вашу личную жизнь влезали какими-то советами, какими-то пересудами? Максимум, чтобы вам хотелось, это какой-то поддержки, очень искренней. Не шумихи, а искренней поддержки, молитв, и пожелания здоровья. Раздувать из-за этого ток-шоу, по-моему, это пошло и отвратительно», — отметила актриса.
Звезда сериала «Моя прекрасная няня» перестала выходить на сцену и вообще появляться на публике. Начали распространяться слухи, что она в реанимации, и у нее тот же страшный диагноз, что и у певицы и актрисы Жанны Фриске. По данным СМИ, у Завортнюк начался отек мозга, но директор актрисы опроверг это. О том, что звезда все же в больнице написал у себя в Instagram продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин, который также попросил не спекулировать на этой ситуации. Семья актрисы никаких официальных комментариев по этому поводу не дает.