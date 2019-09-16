Коллеги Заворотнюк просят не беспокоить ее семью. События дня. ФАН-ТВ

Президент России прибыл в Анкару с рабочим визитом. В турецкой столице проходит Пятая трехсторонняя встреча глав государств — гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию. Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели закрытую встречу. Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что лидеры России и Турции обсудят ряд актуальных международных тем и двустороннее сотрудничество, в частности, поставки С-400. Также Владимир Путин провел закрытые переговоры с президентом Ирана Хосаном Роухани . Лидеры обсудили ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Ожидается, что позже Путин, Эрдоган и Роухани совместно обсудят вопросы безопасности в отдельных сирийских регионах, помощь беженцам и восстановление инфраструктуры в стране. Это уже пятая встреча глав государств — гарантов Астанинского процесса. По итогам предыдущих были согласованы конкретные меры по улучшению гуманитарной ситуации в Сирии.

Фейк о задержании Игоря Корнета

В ЛНР опровергли новость о якобы задержании министра внутренних дел республики Игоря Корнета. Информация об увольнении и задержании, распространенная некоторыми СМИ, оказалась фейком. Об этом Федеральному агентству новостей заявили в пресс-службе главы ЛНР Леонида Пасечника.

«Это фейк. Подполковник Андрей Марочко в своем телеграм-канале уже опроверг эту информацию. С Корнетом все в порядке, он не арестован», — заявили в администрации главы ЛНР.

Официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в своем опровержении обратился к распространителям фейков, в частности, к украинским СМИ.

«Украинские пропагандисты раздувают тему с арестом министра внутренних дел ЛНР. Угомонитесь, кастрюлеголовые, с Корнетом все нормально. Считайте опровержением той бредятины, которую пишут укроСМИ и некоторые telegram-каналы», — написал он в своем официальном telegram-канале.

Напомним, арест связывали с якобы готовящимся побегом Корнета в Россию и конфликтом между ним и главой ЛНР Леонидом Пасечником.