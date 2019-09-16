В Киеве объяснили, почему Трамп торопит Украину завершить войну в Донбассе

Киев, 16 сентября. США и Евросоюз оказывают давление на власти Украины, требуя завершить конфликт в Донбассе и предоставить Донецкой и Луганской Народным Республикам особый статус. От этом Федеральному агентству новостей рассказал президент Украинской академии политических наук Николай Михальченко, комментируя предстоящую встречу «нормандской четверки».

По словам политолога, проведение саммита в «нормандском формате» затягивается из-за того, что стороны не могут достичь предварительных договоренностей по формуле Штайнмайера.

«США и страны «нормандского формата» хотят, чтобы эта формула была использована в Донбассе», — пояснил собеседник ФАН.

Но формула Штайнмайера содержит ряд пунктов, которые Украина не принимает. Во-первых, Киев настаивает на проведении местных выборов в Донбассе только в том случае, если вооруженные формирования непризнанных республик сложатся оружие. Во-вторых, Украина не соглашается с предоставлением особого статуса республикам Донбасса.

«Эти вопросы тормозят проведение встречи в «нормандском формате», — констатировал эксперт.

При этом и США, и Евросоюз давят на Украину, требуя согласия Киева на формулу Штайнмайера. В первую очередь это связано с внутриполитической повесткой дня в Соединенных Штатах, поэтому американский президент торопит Украину завершить войну в Донбассе.

«Дело в том, президент США Дональд Трамп хочет завершения конфликта на Донбассе, — пояснил политолог. — Перед президентскими выборами в США Трамп хочет показать себя миротворцем, показать, что именно он смог разрешить этот конфликт».

Используя имидж миротворца, Трамп хочет усилить свои позиции и стать главой Белого дома во второй раз.

«Это важно на выборах в США, потому что там очень сильная украинская диаспора, то есть выборщики, которые связаны с Украиной», — отметил собеседник ФАН.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль знает о предложении Киева провести новую встречу в «нормандском формате», однако конкретные сроки проведения саммита на данный момент не называются. На саммите планируется, в том числе, обсуждение формулы Штайнмайера — ряда предложений министра иностранных дел Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, которые определяют механизм введения в действие закона об особом статусе Донбасса.