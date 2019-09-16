Бондарчук и Андреева отпразднуют свадьбу в Петербурге под песни «Морального кодекса»

Москва, 16 сентября. Режиссер Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева узаконили отношения и теперь готовятся к торжеству, которое на этой неделе пройдет в Санкт-Петербурге. Об этом рассказал Сергей Мазаев, который подарит паре выступление своей группы «Моральный кодекс».

По данным СМИ, брак пара скромно заключила в московском ЗАГСе, однако решила устроить громкое и торжественное гуляние уже в Северной столице. Деталями торжества занимается российский шоумен Андрей Фомин, который не стал раньше времени раскрывать подробности. Рассекретили факты о «тайной» свадьбе Бондарчука и Андреевой журналисты, которые обратились к другу режиссера Мазаеву.

Он рассказал, что знаменитый режиссер не хотел афишировать бракосочетание, но ради возлюбленной решил поступиться принципами.

«Для Паулины свадьба — большое событие. Белое платье, фата и прочее. Я думаю, Федор ради Паулины торжество затеял», — рассказал музыкант.

Мазаев решил подарить паре на торжество выступление «Морального кодекса» — группы, солистом которой он является. Необычный подарок он объяснил тем, что режиссер — «успешный, процветающий молодой мужчина, у которого все есть», а с другом его связывают судьба и совместные воспоминания.

«Я с ним вместе с 90-го года, он снял мне шесть или семь клипов, мы очень крепко дружим — и поэтому вот такой подарок будет — песни», — уточнил он.

Напомним, о романтических отношениях 52-летнего Бондарчука и 30-летней Андреевой стало известно в начале 2016 года. Поклонники заметили, что режиссер стал оказывать знаки внимания артистке и даже пригласил ее в свою авторскую программу «Кино в деталях». Официально тандем подтвердил отношения, появившись на красной дорожке кинофестиваля «Кинотавр» в Сочи.

Отметим, что на прошлой неделе все внимание общественности и СМИ было приковано к свадьбе телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова. Пара 13 сентября приехала в отдел ЗАГС на черном катафалке, украшенном цветами. После церемонии они обвенчались в Храме Вознесения Господня у Никитских ворот. Для поездки в церковь молодожены сменили катафалк на карету.

Ранее физиогномист Алексей Крутилин смоделировал на компьютере внешность будущих детей молодоженов и показал свою работу в эфире передачи «Звезды сошлись» на НТВ.