Дамаск, 18 сентября. Оружие и боеприпасы, оставленные террористическими организациями, обнаружены сирийскими военными в деревнях Хамы. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Во время прочесывания деревень в окрестностях Хамы компетентные органы САР обнаружили оружие и боеприпасы, оставленные террористическими организациями, которые ранее оккупировали регион. В частности, инженерные подразделения сирийской армии обнаружили два крана с оружием и боеприпасами террористов, которые использовались для нападения на военные контрольно-пропускные пункты и мирных жителей в соседних деревнях.

Среди оружия также были два средних пулемета, винтовки, гранатомет, несколько снарядов, противотанковые ракеты и многое другое.

В нашем распоряжении оказалось видео с места событий:

Компетентные органы также обнаружили бункер с пулеметом PKC и несколькими пушками, снайперским снаряжением западного происхождения и военными джипами и биноклями, установленным на автоматических винтовках.

Напомним, что сирийская армия при поддержке российского союзника восстановила безопасность и стабильность в 65 городах, поселках и деревнях, вынудив террористические организации сдать тяжелое и среднее оружие, а затем покинуть северную часть Хомса и южную часть Хамы.

Заинтересованные власти в сельской местности Хамы немедленно приступили к обеспечению безопасности и ремонту инфраструктуры, а также восстановлению основных услуг в этих городах параллельно с операциями по расчистке, проводимыми инженерными подразделениями с целью ликвидации оружия и боеприпасов, которые могли остаться после террористов.

Ранее сообщалось, что в ходе прочесывания сирийской провинции Даръа правительственная армия обнаружила принадлежавший террористическим группировкам склад оружия и боеприпасов.