Путин пригласил Эрдогана в Москву на Российскую энергетическую неделю

Анкара, 16 сентября. Президент РФ Владимир Путин пригласил своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана посетить Москву, где в начале октября пройдет «Российская энергетическая неделя». Об этом в понедельник сообщает пресс-служба Кремля.

«У нас 2-5 октября в Москве состоится международный форум Российская энергетическая неделя​​​. Мы были бы рады видеть турецкую делегацию на самом высоком уровне. Если президент найдет время, и президента с удовольствием видели бы там», — отметил российский лидер, который в настоящее время находится с визитом в Анкаре.

Напомним, что «Российская энергетическая неделя» в этом году пройдет 2-5 октября в выставочном зале «Манеж». Форум был основан по распоряжению правительства РФ и проводится регулярно с 2017 года. Цель мероприятия — развитие сотрудничества в области энергетики. Участники «Энергетической недели» обсуждают актуальные проблемы, а также достижения в нефтяной, газовой, угольной и других отраслях электроэнергетики.