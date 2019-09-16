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Пьяный житель Твери сбросил с балкона плачущего младенца

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Пьяный житель Твери сбросил с балкона плачущего младенца

Тверь, 16 сентября. Пьяный мужчина в Твери сбросил с балкона четвертого этажа плачущего внука своей сожительницы, сообщили в СК РФ по региону.

Инцидент произошел 14 сентября. Мать, воспитывающая ребенка одна, привезла младенца к бабушке. По данным следствия, 47-летний мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Плач ребенка разозлил его, мужчина взял малыша на руки и сбросил с балкона. Пострадавший находится в тяжелом состоянии.

Правоохранители задержали злоумышленника, ему грозит до 10 лет лишения свободы. Следствие готовится предъявить обвинения. 

Ранее сообщалось, что хулиган расстрелял из огнестрельного оружия двух приезжих на севере Москвы. Один из пострадавших получил ранение глазного яблока.

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